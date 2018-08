"Der Absturz - wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging" (FOTO)

Leipzig (ots) -Der MDR rekonstruiert für "Die Story im Ersten" die Geschichte vomAufstieg und Fall des Leipziger Unister-Gründers Thomas Wagner - zusehen ist die Reportage am Montag, 3. September 2018, um 22.45 Uhr imErsten.Vom BWL-Studenten zum Internet-Millionär: Der Aufstieg desLeipzigers Thomas Wagner, der mit Firmen wie "Ab-in-den-Urlaub.de"oder "fluege.de" zu einem der größten Reisevermittler Deutschlandswurde, klang lange wie eine Erfolgsgeschichte aus dem Silicon Valley.Doch nach Jahren ungebremsten Wachstums häuften sich in WagnersImperium ab 2010 die Probleme: Kunden beschwerten sich überversteckte Gebühren, Manager und Weggefährten verließen dasUnternehmen, die Staatsanwaltschaft ermittelte wegenSteuerhinterziehung.Der einst gefeierte Gründer stand mit dem Rücken zur Wand undentwickelte schließlich einen aberwitzigen Rettungsplan, der in einerKatastrophe endet. Auf dem Rückflug von einem missglücktenKreditgeschäft stürzte Wagner am 14. Juli 2016 mit einerPrivatmaschine ab. Das weitverzweigte Unister-Firmenimperium mitzuletzt 1.200 Mitarbeitern musste Insolvenz anmelden.Mit Hilfe interner Dokumente und Aussagen ehemaliger Mitarbeiterrekonstruiert MDR-Filmemacher Ralf Ulrich Schmidt die Geschichte deseinstigen Vorzeigeunternehmers, der seine Firma mit umstrittenenMethoden zum Marktführer machte, um schließlich selbst zum Opfereines Wirtschaftskrimis um Falschgeld und abgezweigte Millionen zuwerden.Die Reportage steht ab sofort im Vorführraum des PressedienstesDas Erste(https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx)sowie im MDR-Vorführraum zur Verfügung. Die Zugangsdaten für denMDR-Vorführraum erhalten Sie auf Anfrage unter presse@mdr.de.Weitere honorarfreie Fotos sind abrufbar unter www.ardfoto.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell