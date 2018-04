Nach Absturz von 'SpaceShipTwo': Test von Nachfolger erfolgreich

MOJAVE (dpa-AFX) - Rund vier Jahre nach dem Absturz des privaten Raumflugzeugs "SpaceShipTwo" mit einem Todesopfer hat ein überarbeitetes Modell erstmals einen erfolgreichen Testflug absolviert.



"Unity" sei am Donnerstag in der Mojave-Wüste im Südwesten der USA an Bord eines "WhiteKnightTwo"-Trägers gestartet, teilte die Betreiberfirma Virgin Galactic in der Nacht zum Freitag mit. In rund 14 Kilometer Höhe habe das Trägerflugzeug die "Unity" mit zwei Piloten an Bord abgesetzt. Die "Unity" habe daraufhin beschleunigt und sei bis auf rund 25 Kilometer Höhe geflogen, bevor sie zur Erde zurückgekehrt sei.

"Der Flug hat wertvolle Daten zu Flug, Motor und Flugzeugbetrieb eingebracht, die unsere Ingenieure jetzt auswerten werden", hieß es von Virgin Galactic. Seine Firma sei "zurück in der Spur", schrieb Gründer Richard Branson beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Der Weltraum fühlt sich verlockend nah jetzt an", schrieb der Milliardär.

"Unity", das seit 2012 gebaut und getestet wird, soll eines Tages Touristen ins All bringen. Insgesamt sollen sich schon mehr als 700 Menschen eines der 250 000 Dollar (etwa 225 000 Euro) teuren Tickets gekauft haben, darunter auch Prominente.

Das Vorgängermodell "SpaceShipTwo" war 2014 über Kalifornien abgestürzt, dabei war der Co-Pilot ums Leben gekommen. Als mögliche Absturzursache wurde ein zu früher Einsatz des Sinkflugprogramms ausgemacht./cah/DP/stk