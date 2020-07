Absturz von Nel, Ballard, ITM und Co.: Die neuen Wirecards?

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen und Wochen habe ich an dieser Stelle einige Male über die neuen Hype-Werte im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment berichtet und Ihnen meine Einschätzung dazu geliefert: Alle Unternehmen sind wirtschaftlich betrachtet vollständig zu hoch bewertet. Dabei bleibt es. Gestern kam es nachmittags zum Absturz an den Börsen: Die Papiere fielen fast durchgehend um 10 %.

An dieser Stelle jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung