Absturz bei Sartorius!

Sartorius lässt seine Aktionäre heute im Regen stehen. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund acht Prozent aus. Der Preis für einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 276,20 EUR. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Das Tief lag bis dato bei 278,60 EUR. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Sartorius.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 226,50 EUR verläuft. Es gelten für Sartorius demnach langfristige Aufwärtstrends. Da die Aktie momentan unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 289,63 EUR notiert, zeigen die mittelfristigen Trendpfeile nach unten.

