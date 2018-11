"Abstürze vermeiden - jetzt!" / BG BAU unterstützt 3. Deutschen Fachkongress für Absturzsicherheit

Berlin (ots) - Arbeitsschutz von Anfang an mitplanen und dasRisiko von Abstürzen konsequent minimieren: Das ist das Ziel des 3.Deutschen Fachkongresses für Absturzsicherheit, der vom 6. und 7.November 2018 in Bonn stattfindet. Die Berufsgenossenschaft derBauwirtschaft (BG BAU) unterstützt den Kongress und setzt sichgemeinsam mit namhaften Vertretern von betroffenen Verbänden,Innungen und Unternehmen dafür ein, das Arbeiten an höher gelegenenArbeitsplätzen sicherer zu machen.Klaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU, erklärtanlässlich der Kongresseröffnung am 6. November: "Absturz ist immernoch die häufigste Ursache tödlicher Arbeitsunfälle am Bau. BereitsAbstürze aus geringen Höhen können tödlich enden. Wir setzen unsdafür ein, dass das Arbeiten für die Menschen am Bau sicherer wirdund das Unfallgeschehen massiv abnimmt." Trotz intensiverPräventionsbemühungen steigt die Zahl der tödlichen Absturzunfälle inder Bauwirtschaft weiterhin. Allein im Jahr 2017 hatte die BG BAU 14Prozent mehr Absturztote zu verzeichnen als 2016.Bergmann appelliert an Planer und Architekten, den Arbeitsschutzvon Anfang an mit zu berücksichtigen: "Alle am Bau Beteiligten habendie moralische Verpflichtung, den Arbeitsschutz weiter zu verbessern.Absturzrisiken müssen dabei von Anfang an ernst genommen und dieEntwicklung von Schutzsystemen vorangetrieben werden."Zudem verweist Bergmann auf die verbesserten Technischen Regelnfür Betriebssicherheit "Gefährdungen von Personen durch Absturz"(TRBS 2121), mit denen wichtige Neuerungen für die Sicherheit undGesundheit an hoch gelegenen Arbeitsplätzen auf den Weg gebrachtwerden konnten: "Gemeinsam mit den Sozialpartnern haben wir erreicht,dass beispielsweise Leitern künftig nur noch bis zu einer Standhöhevon fünf Metern verwendet werden dürfen. Als Arbeitsplatz sind sielediglich dann zulässig, wenn sicherere Arbeitsmittel nicht zumEinsatz kommen können. Im Bereich von zwei bis fünf Metern dürfenArbeiten auf Leitern nur noch maximal zwei Stunden pro Schichtdurchgeführt werden."Der 3. Deutsche Fachkongress für Absturzsicherheit findet jährlichstatt und richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum. Die BGBAU ist mit einem eigenen Messestand vertreten und informiert zudemin mehreren Vorträgen über ihren Einsatz für Absturzsicherheit in derBauwirtschaft.Weitere Informationen unter www.bgbau.de undwww.bau-auf-sicherheit.dePressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/ 4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/ 85781-518E-Mail: joachim.foerster@bgbau.deEin Foto kann aus dem Internet heruntergeladen werden, www.bgbau.deOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell