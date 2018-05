Abstimmung zum Deutschen Musterhauspreis 2018: Die schönsten Musterhäuser Deutschlands gesucht (VIDEO)

Lüneburg (ots) -Mehr als 1.000 Musterhäuser gibt es in Deutschland. Doch welchedavon sind die wahren Traumhäuser der Deutschen? Das will dasbundesweit größte Hausbau-Portal Musterhaus.net herausfinden undverleiht den Deutschen Musterhauspreis 2018.36 Ausstellungshäuser renommierter Hersteller wurden von denImmobilienexperten von Musterhaus.net nominiert und stehen ab dem 14.Mai 2018 auf der Seite des Hausbauportals per Online-Voting zur Wahl.In den Kategorien Einfamilienhaus, Premiumhaus und Newcomerpräsentieren die Hausbaufirmen dort das Beste, was der Hausbauaktuell zu bieten hat. Die Gewinnerhäuser werden am 10. Septemberbekanntgegeben und beim Tag der Musterhäuser 2018 prämiert. Abstimmenkönnen alle, die sich für den Hausbau und schöne Häuserinteressieren. Zu gewinnen gibt es für Teilnehmer der AbstimmungPreise vom SmartTV über ein iPad bis hin zum Heimkinosystem."Die Haubaubranche boomt weiterhin und das Angebot an spannendenHäusern ist äußerst vielfältig. Mit dem Deutschen Musterhauspreisgeben wir deshalb allen Hausbauinteressierten erneut einen Wegweiseran die Hand, welches die schönsten und beliebtesten Musterhäuser desLandes sind - und auch, wo man sie "live" sehen kann", sagtImmobilienexperte Patryk Moretto, Geschäftsführer der Musterhaus.netIPB GmbH. 2017 hatte Musterhaus.net den Preis mit großer Resonanz zumersten Mal vergeben.Nominiert sind in diesem Jahr Häuser renommierter Hausbaufirmenwie GUSSEK HAUS, Town & Country Haus, allkauf haus, Heinz von Heiden,SCHWABENHAUS, KAMPA, RENSCH-HAUS, SchwörerHaus, Baufritz,Bien-Zenker, HUF HAUS, WOLF System Haus oder OKAL Haus - genauso wiezahlreiche kleinere Anbieter.Die komplette Übersicht und die Abstimmung finden alleBauinteressierten unter: https://www.musterhaus.net/musterhauspreisÜber Musterhaus.netMusterhaus.net aus Lüneburg ist Deutschlands größtesHausbau-Portal mit mehr als 2.000 Häusern und 500 Anbietern zumVergleichen. Jeden Monat wird an 150.000 Abonnenten der Newsletter"Hausbau Aktuell" mit News aus der Branche verschickt. In densozialen Medien wie Facebook (98.000 Fans), Twitter und Pinterest istMusterhaus.net besonders etabliert.Pressekontakt:Musterhaus.net IPB GmbHRedaktionVor dem Bardowicker Tore 6b21339 LüneburgTel.: 04131 29885-0E-Mail: presse@musterhaus.netInternet: www.musterhaus.netOriginal-Content von: Musterhaus.net IPB GmbH, übermittelt durch news aktuell