Abstimmung über den Bundeshaushalt für 2018

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als sechs Monate nach Jahresbeginn will der Bundestag am Donnerstag (ca.



20.00 Uhr) den Haushalt für 2018 verabschieden. Der Etat sieht Gesamtausgaben von 343,6 Milliarden Euro vor. Zum fünften Mal in Folge soll der Bundeshaushalt ohne neue Kredite auskommen. Das umfangreiche Zahlenwerk hat das parlamentarische Verfahren diesmal ungewöhnlich spät durchlaufen, weil sich die Koalitionsbildung nach der Bundestagswahl monatelang hingezogen hatte.

Bevor der Haushalt endgültig beschlossen wird, berät das Parlament aber noch über mehrere Einzeletats. Besonders großes Interesse dürfte dabei der Auftritt von Innenminister Horst Seehofer (CSU) hervorrufen, der bereits am Vormittag zum Haushalt seines Ressorts sprechen wird. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Debatte zum Bereich Arbeit und Soziales, dem traditionell größten Einzelposten im Etat./ax/ir/DP/tos