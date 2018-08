Abstimmung im New Yorker Stadtrat zu Uber und anderen Fahrdiensten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Stadtrat will am Mittwoch über eine Reihe von Gesetzen abstimmen, um Fahrdienstvermittler wie Uber und Lyft stärker zu regulieren.



Eines der Gesetze sieht vor, die Zahl der Zulassungen für diese sogenannten "For-Hire-Vehicles" (FHR) ein Jahr lang zu deckeln. In dieser Zeit sollen Auswirkungen auf den Verkehr und die Taxi-Industrie untersucht werden. Taxifahrer klagen über verstopfte Straßen und sinkende Erlöse wegen ausbleibender Kunden. Ein weiteres Gesetz sieht einen Mindestlohn für die Fahrer von Uber und vergleichbaren Diensten vor. Uber und Lyft sind gegen die Deckelung. Es wäre die erste Regelung dieser Art in einer Großstadt in den USA./jot/DP/he