Abstimmung des EU-Parlaments zu Energieprojekten erfolgte ohne Klimaverträglichkeitsprüfung

Berlin (ots) - Nach erfolgreicher Beschwerde fordern Deutsche Umwelthilfe undFood and Water Europe erneute AbstimmungDas EU-Parlament hat am 12. Februar 2020 den Weg für 55 neue Erdgas-Projektefreigemacht, darunter neue LNG-Terminals und Pipelines. Ein Tag später hat nundie EU-Ombudsfrau eine Überprüfung dieser Projekte veranlasst, die auf dersogenannten "Liste der Projects of Common Interests (PCI)" aufgeführt sind.Ausgelöst hat dies eine Beschwerde von Food and Water Europe. DieNichtregierungsorganisation bemängelt gemeinsam mit der Deutschen Umwelthilfe(DUH) die fehlende Überprüfung der Vereinbarkeit der geplanten Gas-Projekte mitden Klimazielen der EU. Beide Organisationen fordern daher eine erneuteAbstimmung, sobald umfassende Informationen zur Klima- und Umweltverträglichkeitder Projekte vorliegen. Die Projekte auf der Liste erhalten besonderen Zugang zuöffentlicher Finanzierung.Andy Gheorghiu, Politikberater und Campaigner Food and Water Europe: "DasEU-Parlament hat unnötige und klimafeindliche fossile Gas-Projektedurchgewunken, ohne volle Kenntnis über die Auswirkungen auf Umwelt und Klima.Auch den Import von Fracking-Gas aus den USA nimmt das Parlament damit in Kauf.Die EU-Ombudsfrau hat ihre Entscheidung zur Beschwerde über die mangelndeÜberprüfung der Klimaverträglichkeit erst nach der Abstimmung im EU-Parlamentveröffentlicht und ausschließlich die EU-Kommission zwei Tage vor der Abstimmungdarüber informiert. Das Beschwerdeverfahren hätte bereits vor der Abstimmung demParlament bekannt gemacht werden müssen."Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH: "Maßgabe für jedeenergiepolitische Entscheidung muss heute sein, ob sie mit den Klimazielenvereinbar ist. Die Erdgas-Projekte auf der PCI-Liste widersprechen denKlimazielen deutlich - mit ihnen wird auf lange Zeit eine fossileEnergieversorgung festgeschrieben. Dass die EU-Ombudsfrau die Beschwerde zurfehlenden Überprüfung der Klimaverträglichkeit angenommen hat, bestätigt dies.Wir fordern die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen auf, den Prozess zustoppen, die Überprüfung der Klimaverträglichkeit nachzuholen und dann eineüberarbeitete Liste erneut zur Abstimmung vorzulegen. Bis dahin dürfen aufkeinen Fall Fördermittel für die Projekte ausgeschüttet werden. Ansonstenverliert der Green Deal der EU-Kommission jede Glaubwürdigkeit."Die Lebensdauer von LNG-Terminals und Pipelines beträgt mindestens 30 bis 50Jahre. Damit ist jetzt schon klar, dass diese Infrastruktur dem Ziel der EU, bis2050 klimaneutral zu werden, widerspricht. Die Entscheidung der EuropäischenOmbudsfrau Emily O´Reilly, die Beschwerde zur fehlenden Überprüfung der Umwelt-und Klimaverträglichkeit anzunehmen, kommt dabei nicht überraschend. Schon imVorfeld hatten Food and Water Europe und die Deutsche Umwelthilfe auf diesesManko hingewiesen.Links:Brief der Europäischen Ombudsfrau an die Kommissionspräsidentin:http://l.duh.de/p200214Zur PCI-Liste: http://ots.de/ffMJfvPressekontakt:Andy Gheorghiu, Policy Advisor und Campaigner für Food and Water Europe0160 2030974, agheorghiu@fweuorpe.orgConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz DUH0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfe