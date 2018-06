Abstimmung Deutscher Musterhauspreis 2018 / Newcomer Heidi nominiert (FOTO)

Seebruck (ots) -Heidi hat es geschafft: Das Musterhaus von Regnauer Hausbau ist inder Kategorie Newcomer für den Deutschen Musterhauspreis 2018nominiert worden.Das Regnauer Musterhaus Heidi im Bauzentrum Poing verbindet dieGemütlichkeit und Ruhe eines Holzhauses mit der zukunfts-weisendenAusstattung und Technik wegweisender Architektur. Als gesunde Basissetzt der Neubau auf Passivhausstandard mit Luft-/Luft-Wärmepumpe undintegrierter Trinkwasserwärmepumpe sowie Photovoltaik-Solarsystem undSmart-Home-Steuerung. Für wohngesunden Charme sorgen nicht nur dieHolz-Vital-Bauweise mit Lärchenholzschalung, sondern auch clevereDetails wie ein Wellness-Bad mit Privatsauna, ein Kaminofen, einehandgefertigte Holzküche und eine Terrasse mit Pizzaofen und ausBaumstäm-men gezimmerter Pergola.Für den vom bundesweit größten Hausbau-Portal Musterhaus.netverliehenen Musterhauspreis wurden in diesem Jahr die 36 bestenAusstellungshäuser renommierter Hersteller ausgewählt. Sie stehen aufder Seite des Hausbauportals in den Kategorien Einfamilienhaus,Premiumhaus und Newcomer per Online-Voting zur Wahl. Abstimmen kannjeder, der sich für den Hausbau und schöne Häuser interessiert. Zugewinnen gibt es Preise vom iPad über einen SmartTV bis hin zumHeimkinosystem.Link zum Onlinevoting:(ext. Link) https://www.musterhaus.net/musterhauspreisPressekontakt:Regnauer Hausbau GmbH & Co.KG, Pullacher Str. 1183358 Seebruck, Tel. 08667/72-222E-Mail: hausbau@regnauer.de, www.regnauer.deRylltext, Redaktion und KommunikationFrau Christine Ryll, Waldmüllerstr. 381479 München, Tel. 0 89/74 29 92 82E-Mail: ryll@rylltext.comOriginal-Content von: Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell