Abstimmung mit Augenmaß: EU-Rechtsausschuss respektiert Belange der audiovisuellen Kreativindustrie

Berlin (ots) - Mit seinem heutigen Votum zum Vorschlag für eineEU-Verordnung mit Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechtenund verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmteOnline-Übertragungen von Rundfunkveranstaltern und dieWeiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen, der sog.SatKab-Online-VO, hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlamentswesentlichen Forderungen der Kreativindustrie Rechnung getragen.Der Vorschlag regelt, in welchen Ländern ein Sender seine Rechteklären und unter welchen Voraussetzungen er Dritten seine Rechteeinräumen muss. Er hat großen Einfluss auf das Ökosystem deraudiovisuellen Branche in Europa. Anders als noch die Kommissionwahrt der Ausschuss das Territorialitätsprinzip und beschränkt denAnwendungsbereich des "Country of Origin" auf "News und CurrentAffairs".Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VPRT und n-tvGeschäftsführer: "Es ist erfreulich, dass der Rechtsausschussfehlverstandenen Verbraucherinteressen nicht nachgegeben hat.Stattdessen wurden die Belange der audiovisuellen Kreativindustrieberücksichtigt. Denn die Wertschöpfung bei Kinospielfilm-, Serien-,TV-Movies-, Film- und Sportrechten basiert auf territorialerLizenzierung und Auswertung. Kommerzielle Fernsehsender undVideo-on-Demand-Plattformen sind auf Exklusivität angewiesen."Mit seiner Abstimmung schließt sich der Rechtsausschuss denErgebnissen der beratenden und ko-federführenden Ausschüsse an, diesich gegen eine uferlose Ausdehnung der Verordnung aussprachen."Selbstverständlich gibt es an der ein oder anderen Stelle nochNachbesserungsbedarf. Insbesondere muss die technologieneutraleWeitersendung eingegrenzt werden, um die Verhandlungsposition derRundfunkunternehmen und Produzenten gegenüber großen US-Plattformennicht zu verschlechtern. Auch für Radio muss noch eine Lösunggefunden werden.", so Dr. Harald Flemming, VPRT-Geschäftsführer.Der VPRT begrüßt, dass der Ausschuss den Weg für die Verhandlungenmit dem Rat und der Kommission geebnet hat.Über den VPRT:Der VPRT ist die Interessenvertretung der privaten Rundfunk- undTelemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- undMobileangeboten bereichern seine rund 150 Mitglieder DeutschlandsMedienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und Innovation. Damitdas auch in der digitalen Welt so bleibt, müssen die regulatorischen,technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. AlsWirtschaftsverband unterstützen wir unsere Unternehmen im Dialog mitPolitik und Marktpartnern beim Erreichen dieses Ziels - national undauf EU-Ebene.Pressekontakt:PressesprecherHartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbH,Tel.: 030/39880-101,Email: schultz@schultz-kommunikation.deVerband Privater Rundfunk und Telemedien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vprt.dewww.vprt.deOriginal-Content von: Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT), übermittelt durch news aktuell