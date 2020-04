Abstandswarner soll Hafenarbeiter in Antwerpen auf Distanz halten

ANTWERPEN (dpa-AFX) - Ein Armband mit Abstandswarner soll Beschäftigte im Hafen von Antwerpen auf Distanz halten.



Die ersten Armbänder würden Anfang Mai mit Mitarbeitern an den Schleusenanlagen getestet, sagte eine Sprecherin der Hafenbetriebe am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sollen dafür sorgen, dass die Beschäftigten bei ihrer Arbeit den empfohlenen Mindestabstand einhalten, um sich nicht mit dem Coronavirus anstecken zu können.

In der ersten Phase werde der Abstandswarner des Unternehmens Rombit bei acht Mitarbeitern der Tagschicht am 4. und 5. Mai eingesetzt. Wenn die Technik gut funktioniert, soll sie den Angaben zufolge in größerem Maßstab genutzt werden. Ein weiterer Schritt soll der Sprecherin zufolge der Einsatz auf den Schleppern der Hafengesellschaft sein, sobald die belgischen Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie dies zuließen.

Der Hafen von Antwerpen ist eine der wichtigsten Logistik-Drehscheiben auf dem europäischen Kontinent. Auch viele Waren für und aus Deutschland werden dort umgeschlagen./ff/DP/fba