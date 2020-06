Mit Abstand der beste Arbeitsplatz / Designpaneele aus Schafwolle halten Kollegen auf Abstand und optimieren Arbeitsbedingungen (FOTO)

Dinkelsbühl (ots) - Die Pandemie hat unseren beruflichen und privaten Alltag auf den Kopf gestellt und verändert unser Zusammenleben grundlegend. Nie war der Blick in die Zukunft von solch' groÃ?em Interesse wie gegenwärtig: Was bedeutet die "neue Normalität" für die Büroumgebung heute und in Zukunft? Wie ist Arbeiten im Team mit räumlicher Distanz zu vereinbaren? Intelligente und flexible Innenraumlösungen für das moderne Open Space sind gefragt.Neues ArbeitenGroÃ?raumbüros stehen seit jeher für kurze Arbeitswege, schnelle Kommunikation und Effizienz. Kritikpunkte waren bislang ein hoher Lärmpegel und die damit einhergehende Schwierigkeit sich zu konzentrieren. Nun kommt ein weiterer kritischer Aspekt hinzu: Die räumliche Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen birgt Ansteckungsrisiken. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter stehen jedoch an erster Stelle; das gilt heute mehr denn je. Damit das Arbeiten im Büro wieder möglich wird müssen Arbeitgeber dafür sorgen dass Risiken auf ein Minimum reduziert werden.Wegweisend sicherDer Mindestabstand zwischen zwei Personen ist Voraussetzung dafür, dass die Arbeit vom Homeoffice zurück ins Büro verlegt werden kann. Offene Büroflächen verführen jedoch dazu, sich nach Belieben durch einen Raum zu bewegen, Wege abzukürzen und dabei dem einen oder anderen Kollegen über die Schulter zu schauen. Die Baur Akustik GmbH hat Designpaneele unter dem Namen Woopies entwickelt, die Büroflächen Struktur geben und dabei helfen, Wege und Abstände einzuhalten. Woopies sind moderne und flexible Elemente, die schnell aufgestellt oder einfach am Schreibtisch montiert werden können. Sie bestechen durch ihre optische Leichtigkeit, ihr schlichtes Design und durch ihre Multi-Funktionalität.MultitaskingfähigWoopies bestehen zum GroÃ?teil aus Swisswool und sind auf eine hohe schallabsorbierende Wirkung ausgelegt. Neben ihrer Funktion, für eine natürliche Distanz im Raum zu sorgen optimieren sie die Raumakustik groÃ?volumiger Büros. Schafwolle ist aber nicht nur ein natürlicher Schallabsorber, sie baut auch Schadstoffe in der Luft ab, bindet Gerüche, wirkt anti-allergen und reguliert die wechselhafte Luftfeuchtigkeit im Raum. Woopies schaffen dank des ressourcenschonenden Rohstoffs ein besseres Arbeitsklima.Ã?sthetische IntelligenzDas Woopies-Produktportfolio ist vielfältig. Als Sichtschutz und Abstandhalter dienen vor allen Dingen die mobilen Stellwände, die einfach montiert auf zwei FüÃ?en stehen und sich schnell jeder Raumnutzung anpassen. Auch die Schreibtischaufsätze schaffen im Nu eine optische Abgrenzung gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Etwas weniger flexibel sind Raumtrenner, die an der Decke montiert werden und dadurch eine schwebende Leichtigkeit ausstrahlen. Zum Woopies-Produktportfolio zählen zudem verschieden groÃ?e Wandpaneele und Deckensegel. Alle Produkte sind akustisch wirksam und können ein- oder mehrfarbig miteinander kombiniert werden. Sie passen sich dank ihres unaufdringlichen Designs jedem individuellen Innenraumkonzept an.Baur Akustik GmbH:Woopies ist eine Marke der Baur Akustik GmbH. Teil der Baur Unternehmensgruppe mit über 100 Jahren Erfahrung in der Wollverarbeitung. Friedrich Baur ist "Wollmann" in der vierten Generation. Sein Antrieb ist das konsequente Streben nach innovativen und nachhaltigen Lösungen mit Schafschurwolle, die hochfunktional sind und den Ansprüchen an zeitloses Design und erstklassiger Qualität genügen.Pressekontakt:Ulrike Reichfon 0172-6131926reich@reich-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139123/4613827OTS: WOOPIESOriginal-Content von: WOOPIES, übermittelt durch news aktuell