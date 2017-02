Kassel (ots) -Das Masterstudium im General Management an der UNIKIMS, derManagement School der Universität Kassel, war für René Trinder"absolut klasse". Die Inhalte des berufsbegleitenden Studiums, "dieich am Wochenende erlernt hatte, konnte ich gleich am nächsten Montagin den Beruf übertragen", sagt der Head of Sales Management BasicCare im Weltunternehmen B. Braun Melsungen AG. Jan Schröder wiederumschätzt "vor allem die Methodik aus dem Studium". Die habe ihn imberuflichen Alltag in der international agierenden Hübner-Gruppeweitergebracht". Dort sieht er sich dank des Masterstudiums inGeneral Management für die weitere Karriere gut positioniert.Über 50 (angehende) Führungskräfte aus ganz Deutschland erwerbenderzeit ihre universitäre Qualifikation zum MBA im StudiengangGeneral Management an der Universität Kassel, dessen Präsenzseminareim Schloss Schönfeld mitten in einem historischen Park stattfinden.Trinder und Schröder gehören zum Absolventenjahrgang von 2016. Dernächste Jahrgang startet im November 2017 und ist bereits wieder zurüber der Hälfte ausgebucht.Am 17. Mai 2017 sind alle Studieninteressierten und Entscheider inUnternehmen zur Informationsveranstaltung zum MBA in GeneralManagement eingeladen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.unikims.de/mbagmBinnen fünf Semestern werden sich die Studierendenberufsbegleitend qualifizieren und damit als Führungskräfte in ihrenUnternehmen positioniert haben. Aus Sicht der Studierenden sprichtvieles für die Wahl der UNIKIMS: der Universitätsabschluss, dieKundenorientierung gegenüber den Studierenden, die Praxisorientierungin der Wissensvermittlung und nicht zuletzt die Empfehlungen vonAbsolventen.Für René Trinder war die Wahl des Studiengangs offenbar ideal. Erarbeitet im "Global Marketing and Sales" des Gesundheitskonzerns B.Braun Melsungen AG. Zusammen mit den weltweiten Landesorganisationenversorgt er Gesundheitseinrichtungen zum Beispiel mitInfusionsleitungen, Kanülen, Spritzen, Infusionslösungen und anderenMedical Produkten. "Ich wollte meinen Blick inBetriebswirtschaftslehre interdisziplinärer aufstellen", begründetTrinder die Entscheidung für das Masterstudium, zumal er nach seinemSelbstverständnis als Produktmanager im Bereich "Global Marketing &Sales" "ein Unternehmer im Unternehmen" ist. Da Trinder darüberhinaus perspektivisch den Wunsch hegte, in absehbarer Zeit dieVerantwortung über ein Team als Führungskraft zu übernehmen, war ihmklar, dass ein Masterabschluss sein Qualifikationsprofil nachhaltigerweitern dürfte.Die Absolventenstimmen zur UNIKIMS überzeugen die LeserAuf die UNIKIMS als die richtige Hochschule für seinen Bedarfgelangte Trinder über zwei Wege. Zum einen hatte diePersonalabteilung von B. Braun schon gute Erfahrungen mit einemfrüheren Studienprogramm gesammelt, aus dem der MBA-Studiengang inGeneral Management hervorgegangen war. Zum anderen, und das warwichtiger, stieß Trinder im Internet auf die Website der UNIKIMS undlas dort die Absolventenstimmen. Er nahm über XING zu einem der dortzitierten Absolventen Kontakt auf und fühlte sich in seinem erstenEindruck, den er von der UNIKIMS im Internet gewonnen hatte,bestätigt."Der Gruppenmix unter den Studenten ist ideal und belebend"Den "Gruppenmix" unter den Studierenden lobt Trinder als ideal undbelebend: Ingenieure aus der Forschung und Entwicklung, Juristen, einNanotechnologe und Führungskräfte studierten gemeinsam. "DerAustausch untereinander war sehr gut, und es war interessant zuerleben, wie unterschiedlich ein Biologe und ein Betriebswirt einProblem angehen", sagt der Manager: "Für mich war es sehrbereichernd, eine weitere Perspektive und Denke einzunehmen".Vom Prototyping zum Investorenpitch an einem WochenendeDas "Highlight" des Studiums war für Trinder die Ideenwerkstatt amEnde der wissenschaftlichen Qualifikation. Am Freitagnachmittaggenerierten die Studierenden Ideen, am Samstagvormittag folgte dasPrototyping, am Nachmittag suchten die Entwickler das Gespräch mitpotentiellen Kunden in der Kasseler Innenstadt und am Sonntag schlossdie Werkstatt mit einem Investorenpitch ab, mit dem Geldgeber von demKonzept überzeugt werden sollten. "In der Werkstatt wurde das gesamteStudium auf genau jenen Inhalt runtergedampft, auf den es ankommt",sagt Trinder.Konzentration auf das Wesentliche in kurzer ZeitZur Bewältigung der täglich vielfältigen Herausforderungen ineinem internationalen Konzern, der die Berührung mit ganzunterschiedlichen Kulturen mit sich bringt, hat Schröder aus demuniversitären Studium an seinen Arbeitsplatz in der AbteilungFinanzen und Controlling die Erkenntnis mitgenommen: "Man scheitertfrüh, wenn man versucht, bei einem Problem alles auf einmal zuklären. Man muss das komplexe Ganze in Teilbereiche zerlegen undderen Bearbeitung konsequent verfolgen." Auch die an der Hochschuleerlernte systematische Präsentation, die Konzentration auf dasWesentliche in kurzer Zeit, um sich und andere "entscheidungsfähig zumachen", hat schon am nächsten Tag im Büro Wirkung gezeigt, als esgalt, das obere Management zu überzeugen. "Ja", räumt Schröder ein,"ich hätte solch ein Studium gleich nach dem Abitur beginnen können,aber ich würde meinen Weg der Verbindung von Praxis und Theorie immerwieder gehen".Das Zeugnis der staatlichen Universität: Ein eindeutigerQualitätsunterschiedNach dem Abitur 2008 war Schröder klar, "dass ich nicht Vollzeitstudieren wollte". Bei der Hübner-Gruppe in Kassel begann er eineAusbildung als Industriekaufmann mit der Aussicht auf ein DualesStudium ab dem 2. Lehrjahr an der Hessischen Berufsakademie inKassel. Ein Jahr nach dem Abschluss der beruflichen Ausbildungschloss Schröder auch das Studium an der Akademie mit dem Bachelor inBetriebswirtschaftslehre ab. "Ich dachte mir, jetzt hast Du etwaserreicht, aber nach einem weiteren Jahr hatte ich das Gefühl, ichkönnte noch was machen", erinnert sich der junge Mann. Er sah sichum, ließ sich Informationsmaterial verschiedener Hochschulen zukommenund überlegte gründlich. Für ihn kamen zum Beispiel derAKAD-Hochschulverbund, in dem ein Freund im Studium gute Erfahrungengesammelt hatte, und die Fernuni Hamburg in Frage. Für die UNIKIMSsprachen aber die zentrale Lage mitten in Deutschland und dieQualität der Ausbildung: "Dort erteilt die Universität Kassel dasZeugnis. Das ist ein eindeutiger Qualitätsunterschied zu einer reinprivaten Hochschule trotz all ihrer Akkreditierungen." LetzteSicherheit bei der Auswahl der Hochschule für ein berufsbegleitendesMasterstudium brachte das Gespräch mit drei ehemaligen Kommilitonenvon der Berufsakademie. Auch sie wählten den Masterstudiengang inGeneral Management an der UNIKIMS. Überzeugend waren für Schröder die"gute Mischung aus Theorie und Praxis" und die Tatsache, dass dieProfessoren selbst die Veranstaltungen hielten und nicht an ihreMitarbeiter delegierten. Ein Gewinn war für Schröder das tiefereEindringen ins wissenschaftliche Arbeiten: "Beim Bachelor gab es nurKlausuren, nun schrieben wir Hausarbeiten. Man musste sich und seineArbeit selber strukturieren.""Das Wissen hilft mir, auf Augenhöhe zu kommunizieren"Dipl.-Ing. Daniel Schmidt, Projektleiter bei der Merck KGaA,Darmstadt, ist ein weiterer Absolvent des Studiengangs: "Für meineaktuelle Position war die Doppelqualifikation ausIngenieurwissenschaften und Management-Kompetenzen explizit gefragt.Als Projektmanager bin ich mit Einkauf und Accounting, Entwicklungund Produktion, Supply Chain, Business Development sowie Sales undMarketing und den Kunden in Kontakt. Das imGeneral-Management-Programm vermittelte Wissen hilft mir, aufAugenhöhe mit den Vertretern dieser verschiedenen Disziplinen zukommunizieren, die Bedürfnisse aller möglichst gut zu bedienen sowiezwischen ihnen zu vermitteln und neben dem operativen Tagesgeschäftauch die Strategie und die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren.""Kombination von Studium, Berufsleben und Familie gelingt"Sarah Schmahlfeldt ist 24 Jahre alt und kommt aus Jever. Auf derSuche nach der richtigen Hochschule, um sich berufsbegleitend zuqualifizieren, zog sie zehn Masterstudiengänge in die engere Wahl,von denen am Ende die UNIKIMS herausstach. Wie auch Schröder verweistsie auf die Qualität des Abschluss, denn "die UNIKIMS ist erstens dieeinzige, die einen Universitätsabschluss bietet, und an der zweitensauf so perfekte Weise die Kombination von Studium, Berufsleben undFamilie gelingt". Schon der erste Eindruck am einführendenPräsenzseminar war "sehr positiv". Die Dozenten seien sehr offen undfreundlich, informierten die Studierenden umfassend über denStudiengang. Das sei anders, als sie es von der FH kenne, sagt SarahSchmahlfeldt.Absolventen und Vorgesetzte empfehlen die UNIKIMSNick Karthein, Bachelor auf dem Gebiet der Wirtschaftspsychologie,entschied sich unter drei Masterstudiengängen, die er näherbetrachtet hatte, für den der UNIKIMS auf Empfehlung seiner Chefin:"Die UNIKIMS war mein Favorit, weil meine Vorgesetzte hier studierthatte und die Nähe der Hochschule zu den Studenten lobte. DieDozenten haben immer ein offenes Ohr, ermöglichen mit jedem Einzelnenindividuelle Absprachen, wenn es nötig ist." Karthein, der bei Peek &Cloppenburg in Düsseldorf im Bereich Marketing und Controllingarbeitet, möchte seine Fähigkeiten im Management ausbauen. Er freutsich über die "gut gemischte Gruppe" der Studierenden an der UNIKIMS:"Es kommen nicht alle aus der gleichen Branche und Hierarchieebene.""Ich hatte als Ingenieur keine Ahnung von Marketing"Paul Czembor, Projektmanager für Heizungseffizienz in der EssenerUnternehmenszentrale des international tätigen HeizkostenverteilersIsta, hat vom Studium an der UNIKIMS im Berufsalltag "schon sehrprofitiert". Er gehört zum ersten Jahrgang des MBA in GeneralManagement, der vor einem Jahr begann. Der Diplom-Ingenieur fürEnergie- und Versorgungstechnik, der eigentlich aus München kommt,und nun an der UNIKIMS zum zweiten Mal studiert, vertritt seinUnternehmen in Due-Dilligence-Prüfungen beim Erwerb andererUnternehmen, und kann dabei auf sein neues Wissen inWirtschaftswissenschaften bauen, um Entscheidungsvorlagen für dieGeschäftsführung zu formulieren. "Das Studium hat meinen Horizonterweitert. Ich hatte als Ingenieur keine Kenntnisse von Marketing undstand vor dem Finanzierungsdilemma eines neuen, innovativenProduktes. Aber wenn der Kunde es nicht kauft, ist es kein tollesProdukt. Ich kenne nun mehr Stellschrauben, sodass mein Vorgesetzternicht so viele Möglichkeiten hat, meinen Plan, hinter dem ich alsIngenieur stehe, einzuschränken.""Im Innovationsmanagement sehe ich meine Zukunft"Paul Czembor hat das Erlernen des Innovationsmanagements bisher"am meisten gebracht. Hier sehe ich meine Zukunft". Nach einem Jahrdes berufsbegleitenden Studiums weiß Paul Czembor aber auch, dass derAufwand an Zeit, Arbeit und Kosten nicht zu unterschätzen ist: "Manmuss schon wissen, was auf einen zukommt. Geschenkt wird hiernichts." Paul Czembor hatte sich 2013 wegen der "Professionalität"für den MBA-Studiengang General Management an der UNIKIMSentschieden. Zunächst zog er mehr als 300 MBA-Programme in ganzDeutschland in Betracht. Mit etwa 50 befasste er sich näher, umdaraus den Kasseler MBA-Studiengang zu wählen. Entscheidend war fürihn zunächst, dass es ein universitäres Angebot ist. Es kam als"Spezifikum der praktische Bezug" hinzu. Ein Jahr später lautet dasFazit: "Wenn ich es reflektiere, stehe ich bewusst hinter meinerEntscheidung. Es gibt keine Gewissheit, dass ich im Berufdurchstarten werde, aber es gibt die richtigen Voraussetzungen dafür.Ich bin definitiv zufrieden, wünschte mir aber noch mehr 'netzwerken'unter uns Studenten."Unternehmen und Uni entwickeln Angebot gemeinsamOffenbar treffen sich die Erfahrungen und Erwartungen derStudierenden mit dem Anspruch der Lehrenden, sagt Dr. Jochen Dittmar,Geschäftsführer der UNIKIMS. Für ihn ist der MBA-Studiengang inGeneral Management ein "Programm wider die drohende oder tatsächlicheÜberforderung" in der betrieblichen Praxis. Professor Dr. PascalNevries, akademischer Leiter des Studiengangs, verweist auf dieGenese des Studiengangs. Das Lehrangebot haben das Institut fürBetriebswirtschaftslehre sowie die Management School der UniversitätKassel in Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen entwickelt, umneben der theoretisch-wissenschaftlichen Fundierung auch diePraxisrelevanz der Studieninhalte sicherzustellen. Der Studiengangsei ganzheitlich gestaltet, sagt Pascal Nevries, umfasse zum BeispielControlling, Finance sowie Marketing und sei um neueHerausforderungen aus der unternehmerischen Wirklichkeit ergänzt.Daher gehe es auch um Komplexitätsmanagement, den Erwerbinterkultureller Kompetenz und das richtige Verständnis vonNachhaltigkeit. Letztere sei immer die Trias von ökologischer, abereben auch ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. "Die Komplexität,die Dynamik der Veränderung und die Unsicherheit wachsen in der Weltund in den Unternehmen. Auf die einander widerstrebendenHerausforderungen müssen wir auf der Basis einer besseren Ausbildungmithilfe abstrakten Wissens und Methodenwissens die Voraussetzungenschaffen, um im Alltag bessere Antworten zu finden", beschreibtPascal Nevries die Aufgabe des Studiengangs.Und plötzlich wird man Führungskraft ..."Die fachliche Qualifikation zum Beispiel als Ingenieur oderNaturwissenschaftler ist die Voraussetzung für Anerkennung im Berufund den Aufstieg im Unternehmen. Und dann wird man plötzlichFührungskraft, ist dafür aber nicht ausgebildet", berichtet PascalNevries. "Sie wollen Personal führen und motivieren, sie wollen dieFähigkeit entwickeln, andere Menschen zu qualifizieren oder inKrisensituationen zu unterstützen, oder sie müssen umdenken. EinBudget nicht auszugeben, sondern es zu bemessen, ist etwas ganzanderes, als Fachaufgaben zu lösen."Professor Dr. Nevries: "Wir wissen, wo unser Markt ist"Die Studenten haben verstanden und sie freuen sich, dass ihnen ander UNIKIMS ein Weg eröffnet wird, in Zukunft bessere Antworten zufinden. Pascal Nevries zeigt auf die "strahlenden Gesichter" derStudierenden, die abermals studieren, um sich neues Wissen anzueignenoder ihr altes Wissen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Auch erist zufrieden: "Es gibt wenige deutsche Universitäten, die einensolchen Studiengang anbieten. Unser Vorteil aus Sicht derStudierenden sind die gute Vorbereitung auf das zu erlernende Thema,das jeweilige Kompaktwochenende in der Lerngruppe und dieNachbearbeitung. Hinzu kommt die gute Lage von Kassel, das vonüberall her gut zu erreichen ist. Zusammen mit unseren Inhaltenwissen wir offenbar sehr gut, wo unser Markt ist."Mehr als dreihundert Unternehmen nutzen UNIKIMSJährlich nutzen über 800 Mitarbeiter aus ca. 400 Unternehmen sowiemittelständische Betriebe und multinationale Konzerne das Angebot derUNIKIMS an weiterbildenden Studiengängen, Managementprogrammen,Seminaren sowie unternehmensinternen Schulungen und Beratungen. DieTeilnehmer geben der UNIKIMS, die ihre Studienangebote ständigevaluieren lässt, um sie stets fortzuentwickeln, regelmäßigBestnoten.Der Bedarf an universitärer Weiterbildung wächstUNIKIMS-Geschäftsführer Jochen Dittmar, selbst Ökonom, sieht einenwachsenden Bedarf an universitärer Weiterbildung, der durch denBologna-Prozess in Europa eröffnet worden sei. Die akademischeAusbildung sei in Stufen aufgebaut, und viele wollten eine Stufeweiterkommen, wollten den ersten Studienabschluss auf dem altenFachhochschulniveau um einen Masterabschluss auf Universitätsniveauergänzen. Oder es gebe Ingenieure, die für ihre Managementaufgabenbetriebswirtschaftliche Kenntnisse benötigten, um den Controllerverstehen oder ihm widersprechen zu können.UNIKIMS vereint Forschung und betriebliche PraxisNur öffentliche Universitäten, wirbt Jochen Dittmar für dieseBildungseinrichtungen, betrieben intensiv Forschung - im Gegensatz zuFachhochschulen und privaten Hochschulen. Die Ergebnisse dieserForschung flössen unmittelbar in die Lehre derWeiterbildungsstudiengänge ein. Das führe wiederum zu einerVerzahnung von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrerAnwendung in der Praxis, sagt Jochen Dittmar: "Das können nurUniversitäten. Und von diesen können nur wenige Weiterbildungüberhaupt organisieren und anbieten."Die UNIKIMS bietet diese Masterstudiengänge:MBA in General Management,Industrielles Produktionsmanagement,Mehrdimensionale Organisationsberatung,MBA in Marketing und Dialogmarketing,Public Administration,Bildungsmanagement,ÖPNV und Mobilität,Master Wind Energy Systems.Pressekontakt:UNIKIMS - die Management School der Universität KasselUniversitätsplatz 1234127 KasselDr. Jochen DittmarGeschäftsführerTel.: 0561-804-2913Email: dittmar@uni-kassel.dewww.unikims.deOriginal-Content von: UNIKIMS GmbH, übermittelt durch news aktuell