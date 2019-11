Absolute Software: Eine Gewinnchance?

Absolute Software, ein Unternehmen aus dem Markt "Systemsoftware", notiert aktuell (Stand 15:41 Uhr) mit 8.29 CAD beinahe unverändert (+0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Absolute Software entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,91 % ist Absolute Software im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,42 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,49 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Absolute Software-Aktie ein Durchschnitt von 8,28 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,28 CAD (0 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (7,78 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Absolute Software-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Absolute Software erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Absolute Software wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Absolute Software liegt im Mittel wiederum bei 8,83 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 8,28 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 6,68 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Absolute Software insgesamt die Einschätzung "Hold".