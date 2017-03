Absolute Mehrheit für Nationalpark Spessart / Umfrage zeigt 64 Prozent Zustimmung für Spessart-Nationalpark. Umweltverbände: Landesregierung muss eigenen Kabinettsbeschluss umsetzen.

München (ots) - Eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent derBewohner in der Region Bayerischer Spessart und Unterfrankenbefürworten die Einrichtung eines Nationalparks. Das ist das Ergebniseiner repräsentativen Emnid-Umfrage, die der BUND Naturschutz inBayern (BN), Greenpeace, der LBV (Landesbund für Vogelschutz) undder WWF Deutschland am Dienstag in München vorgestellt haben.Demnach sind 29 Prozent der Meinung, dass die Einrichtung einesNationalparks in der Region "sehr gut" wäre. 35 Prozent halten diesfür "eher gut". 29 Prozent halten einen Nationalpark für "eherschlecht" (17 Prozent) oder "sehr schlecht" (12 Prozent). SechsProzent der Befragten machten keine Angabe. Die Umfrage zeigtaußerdem, dass eine umfassende und sachliche Informationspolitik einenoch breitere Zustimmung ergeben würde: So antworteten fast dreiViertel der Befragten, die dem Nationalpark ablehnendgegenüberstehen, dass sie eher zustimmen würden, wenn Zugang undNutzung des Waldes für die Bevölkerung nicht eingeschränkt werden.Das bayerische Umweltministerium hat hinsichtlich des Zugangs bereitsklare Zugeständnisse gemacht. Spitzenvertreter der vierUmweltverbände appellierten daher an die Landesregierung, sich durchpopulistische Stimmungsmache seitens der Nationalpark-Gegner nichtbeirren zu lassen. Der entsprechende KabinettsbeschlussPro-Nationalpark müsse nun endlich umgesetzt werden.Der Spessart gilt als größtes zusammenhängendesMischlaubwaldgebiet Deutschlands. Nach Ansicht der Verbände hat zudemder Steigerwald Nationalpark-Potential. Auch hier sprach sich beieiner Umfrage im November 2016 eine deutliche Mehrheit dafür aus."Wir freuen uns, dass es sowohl im Steigerwald wie nun auch imSpessart fast dreimal so viele Menschen gibt, die einen Nationalparkbegrüßen, als diejenigen, die ihm noch kritisch gegenüberstehen.Bayern hat neben dem Steigerwald das landschaftliche Potential fürmehrere Nationalparke: zu Recht sind Spessart, Ammergebirge, Rhön unddie Donau- und Isarauen in der öffentlichen Diskussion!" betont derBN-Vorsitzende Hubert Weiger."Die Mehrheit der Menschen im Spessart sehen die Chance für ihreRegion und die Natur - sie geben dem Nationalpark grünes Licht. Diessollte mehr als genug Ansporn für Ministerpräsident Horst Seehoferund seine Regierung sein, der derzeitigen Desinformationskampagneeine Informationskampagne entgegenzusetzen", sagt Martin Kaiser,Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland."Nationalparke sind die Kronjuwelen des Naturschutzes weltweit.Aber sie sind noch mehr: ihre Wildnis begeistert die Menschen undkann durch Tourismus erhebliche wirtschaftliche Vorteilen für eineRegion mit sich bringen. So wurde in den bestehenden NationalparkenBayerischer Wald und Berchtesgaden eine große Anzahl vonArbeitsplätzen geschaffen und eine Nettowertschöpfung von alljährlichvielen Millionen Euro erzielt. Der anfängliche Widerstand in diesenbeiden Regionen ist durch die sehr positiven Erfahrungen weitgehendverschwunden. Wir sollten die Erfahrungen aus dem NationalparkBayerischer Wald und Berchtesgaden intensiv bei der Ausweisung einesdritten Nationalparks in Bayern nutzen", so Dr. Norbert Schäffer,Vorsitzender des LBV."Die Landesregierung hat immer wieder bekräftigt, einen drittenNationalpark in Bayern nicht gegen die Bevölkerung vor Ort einrichtenzu wollen. Unsere Umfrage zeigt, der Nationalpark Spessart hat dieRückendeckung der Menschen in der Region. Der Freistaat mussdemensprechend handeln und darf nicht vor einigen wenigenKrawallmachern einknicken", bekräftigt Diana Pretzell, LeiterinNaturschutz Deutschland beim WWF.Hintergrundinformation zu der Kantar Emnid-Umfrage: Vom 2. bis 7.März 2017 führte das Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid 1.000Telefoninterviews in der Region bayerischer Spessart und Unterfrankendurch. Befragt wurden Bewohner der Landkreise Aschaffenburg,Miltenberg, Main-Spessart, Würzburg sowie den kreisfreien StädtenAschaffenburg und Würzburg durch. Die Befragung wurdebevölkerungsproportional durchgeführt. 