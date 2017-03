Absolit-Studie beweist: pronova BKK ist die Krankenkasse mit dem bestem E-Mail-Marketing

Bonn (ots) - Die pronova BKK betreibt das besteNewsletter-Marketing aller deutschen Krankenkassen. Zu diesemErgebnis kommt eine Studie der E-Mail-Marketing-Experten von Absolit- Dr. Schwarz Consulting. Im Gesamtvergleich zu 166 Unternehmen ausdem Gesundheitssektor belegt die pronova BKK den dritten Platz. Derin Zusammenarbeit mit artegic und TWT interactive erstellteNewsletter zeichnet sich durch umfangreichePersonalisierungsmöglichkeiten sowie UltraResponsive MobileOptimierung aus.In der Studie analysierte Absolit die E-Mail-Marketing Aktivitätenvon 166 Unternehmen aus dem Gesundheitssektor - darunterKrankenkassen, Online Apotheken, Gesundheitsportale undMedizintechnik-Anbieter. Dabei wurden über 40 Einzelkriterienuntersucht, von der Rechtssicherheit, über die mobile Optimierung bishin zur Nutzerfreundlichkeit. Die pronova BKK setzte sich gegen 77Mitbewerber durch und wurde für das beste E-Mail-Marketing allerdeutschen Krankenkassen ausgezeichnet. Im Vergleich mit allen 166untersuchten Anbietern belegte das Unternehmen den dritten Platz,knapp hinter zwei Onlineshops.Der pronova BKK Newsletter: personalisiert und ultra-responsiveDer untersuchte pronova BKK Newsletter konnte in allenuntersuchten Kriterien durchgehend hohe Ergebnisse vorweisen.Besonders hervorzuheben sind dabei die hohe Personalisierung sowiedie kontextuale mobile Optimierung mit artegic'sUltraResponsive-Technologie. Während bei "klassischen" ResponsiveDesign-Techniken meist nur die Größe der E-Mail-Inhalte skaliertwird, erlaubt das UltraResponsive-Design die Ausspielungindividueller Inhalte, z.B. Grafiken und Bedienelemente fürunterschiedliche Endgeräte, Auflösungen und Kontexte. Die Abonnentendes pronova BKK Newsletters haben bereits bei der Anmeldung dieMöglichkeit, sich ihren Newsletter aus einer vorgegebenenThemenauswahl zu personalisieren. Durch ein Profiling geklickterThemen verfeinert sich die Personalisierung im Regelbetriebautomatisiert immer weiter."Wir freuen uns, dass wir uns mit unserem Newsletter gegen die 77Mitbewerber durchsetzen konnten. Dieses Ergebnis unterstreicht ausunserer Sicht die Relevanz von Personalisierung undendgeräteübergreifender Optimierung für eine positive Kundenerfahrungin der digitalen Kommunikation", so Ulrich Rosendahl, RessortleiterMarkt bei der pronova BKK.Über die pronova BKKDie pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen derBetriebskrankenkassen großer Weltkonzerne wie z.B. Ford, Bayer, BASF,Continental und Hapag-Lloyd entstanden. Die Kasse ist bundesweit füralle Interessierten geöffnet. Über 675.000 Kundinnen und Kundenschätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und dieumfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichtenGeschäftsstellennetz an rund 80 Kundenservice- und Beratungsstellenvertreten. Sie gehört zu den vier größten Betriebskrankenkassen undzu den größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationenunter www.pronovabkk.de.--------------------------------------------// Download- Logo artegic (EPS) http://ots.de/wWqcI- Logo artegic (JPG) http://ots.de/yjvKi- Logo pronova BKK (JPG) http://ots.de/PN6J1- Porträt Ulrich Rosendahl (JPG) http://ots.de/gPjhc- Screenshot Themenauswahl (PNG) http://ots.de/f4eVT- Screenshot Newsletter mit allen Themen (PNG) http://ots.de/gCFXPÜber die artegic AG:Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. Mit 10Jahren Erfahrung im Marketing Engineering umfasst dasLeistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie fürRealtime Marketing Automatisierung und Online CRM. artegic ist derführende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für MarketingAutomatisierung mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer dergrößten Software-as-a-Service Plattform für digitales Marketing inEuropa.Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München,sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltigerfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissenund weniger operativem Aufwand.Über die vielfach prämierte ELAINE Technologie von artegic sindrund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen inKontakt. Darunter Kunden wie RTL, PAYBACK, BMW, BURDA, Web.de, REWE,maxdome sowie jedes dritte DAX Unternehmen.International werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach deminternationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001zertifiziert und wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und dierichtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a.mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und demInternational Business Award (Stevie).Pressekontakt:Sebastian Pieperartegic AGZanderstraße 753177 BonnTel.: +49(0)228 22 77 97-57pr@artegic.deOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell