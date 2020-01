Absen wird auf der ISLE 2020 mit neuen LED-Anzeige-Lösungen glänzen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Absen (SZSE: 300389), der weltweit führendeHersteller von LED-Bildschirmen, wird an der ISLE 2020 teilnehmen, die vom 24.bis 27. Februar 2020 im Shenzhen World Exhibition & Convention Centerstattfindet. Während der Messe wird Absen sein Thema "Narrow Pixel Pitch (NPP)Display" vorstellen und am Stand 10-A01 neue Produkte sowie LED-Lösungenvorstellen.An der ISLE 2020 lanciert Absen einige der neuesten Produkte, darunter dieHC-Serie, eine High-End-Kontrollraumlösung, die Lyra-Serie, eine transparenteLED-Anzeige für den Verleih mit ultraflachem und leichtem Design, sowie dieAW-Serie, ein vielseitiger LED-Bildschirm für den Außenbereich. Außerdempräsentiert Absen seine führenden Verleih-, Staging- und kommerziellenDisplay-Produkte gezeigt.HC1.2 Pro ist eine erstklassige LED-Anzeigelösung für Kontrollraum- undUnternehmensanwendungen. Die beeindruckende Videowand, bestehend aus 128 HC Pro1,2 mm LED-Panels, wird die Besucher an den Stand locken. Dank derfortschrittlichen integrierten Verpackungstechnologie Integrated Mounted Device(IMD) 4-in-1 und der CC-Technologie (Common Cathode) ist die HC-Pro-Serie vielstärker und stromsparender als herkömmliche LED-Produkte für den Kontrollraum.Und mit den Technologien zur Bildschärfung, Farbverstärkung und A3C-Kalibrierungwird das neue Produkt die nächste Stufe der visuellen Leistungsfähigkeit vonDisplays mit einem höheren Kontrastverhältnis, einer höheren Bildwiederholrateund einem größeren Betrachtungswinkel aufzeigen. Zusätzlich zu all den Vorteilenbietet das Produkt für die Installation und Wartung auf der Vorder- undRückseite eine kabellose Verbindung und ein Fast-Pull-and-Plug-Design, wodurcheine bequeme Bedienung und das ultimative Benutzererlebnis gewährleistet sind.Neben HC1.2 Pro werden auch Produkte mit IMD- und CC-Technologien gezeigt,darunter die Aries-Serie, das weltweit erste MiniLED-Verleih- undStaging-Produkt, das an der ISE 2018 vorgestellt wurde, CR0.7, einemarkterprobte Kontrollraumlösung, sowie Acclaim A27 Pro, ein kommerziellesDisplay-Produkt, das sich gut für Anwendungen im Einzelhandels-, Unternehmens-und Transportbereich sowie für weitere Anwendungen eignet.Besucher der ISLE 2020 sind herzlich eingeladen, den Stand 10-A01 zu besuchenund weitere ausgesuchte Produkten von Absen kennenzulernen, darunter dieVerleihprodukte der Serien PL Lite und DW sowie Absenicon, eine All-in-OnePräsentationslösung für Sitzungszimmer, Konferenzräume, Auditorien und mehr, undandere marktführende Lösungen.Informationen zu AbsenDie 2001 gegründete Absen Optoelectronic Co. Ltd ist ein chinesischer Herstellervon hochwertigen LED-Display-Lösungen. Absen ist bekannt für seine globalePräsenz, seine Full-Service-Fähigkeit und seine hochwertigen Produkte fürLive-Events, Rundfunk und Verleih. Absen, seit zehn aufeinanderfolgenden Jahrender größte chinesische Exporteur von LED-Panels, ist in über 120 Ländernvertreten und hat maßgeblich zum Erfolg von bisher über 30.000 Projekten undInstallationen weltweit beigetragen.https://www.absen.com/Informationen zu ISLEDie International Large Screen Display Technology, Audio-Visual IntelligenceIntegrated System, Signs and LED Exhibition (ISLE), ist eine vollständigintegrierte professionelle Plattform für Branchenkettenlösungen in den BereichenLED, AV-Systeme und Signage. Mit einer Ausstellungsfläche von 160.000 m2 undüber 2.000 Ausstellern ist die ISLE eine der größten Veranstaltungen in diesemBereich und wird jedes Jahr im New Exhibition Center (Shenzhen World) inShenzhen durchgeführt.http://www.isle.org.cn/?lang=enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1063217/Absen.jpgPressekontakt:+86-755-8974-7399susie.ma@absen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122528/4486979OTS: Absen LEDOriginal-Content von: Absen LED, übermittelt durch news aktuell