Absen präsentiert die neuesten LED-Display-Lösungen auf der InfoComm 2021

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die führende Marke für LED-Anzeigen, Absen, wird seine neuesten Lösungen vom 27. bis 29. Oktober auf der InfoComm 2021 (Stand Nr. 1008) ausstellen. Die InfoComm ist die größte und aufregendste Veranstaltung der Pro-AV-Branche und versammelt Tausende von Branchenexperten, AV-Managern, Endverbrauchern und Integratoren aus aller Welt. Sie wird die neueste und fortschrittlichste audiovisuelle Technologie zeigen.Ein virtuelles LED-Studio der MR-Serie (Bodenbildschirm) und PL-Serie (Hintergrundbildschirm) von Absen wird auf dem Stand zu sehen sein. Das professionelle virtuelle LED-Studio von Absen ist die perfekte Wahl für Film- und Fernsehproduktionen und bietet den Kunden ein beeindruckendes Erlebnis mit realistischen und herausragenden visuellen Effekten.Die MR-Serie ist das professionelle Produkt von Absen für Boden-LED. Für die MR-Serie gibt es zwei verschiedene Oberflächenausführungen. Die matte Oberfläche bietet ein nicht reflektierendes LED-Panel, das sich ideal für TV-Übertragungen, xR-Bühnen und virtuelle Produktionsstudios eignet. Die glänzende Oberfläche bietet ein elegantes und glänzendes LED-Panel mit einem High-Tech-Design-Look und -Gefühl, ideal für Anwendungen im Einzelhandel, in der Architektur und auf Messen. Der hochbelastbare Rahmen garantiert Sicherheit und Festigkeit und kann eine Last von 2500 kg/m2 tragen.Die PL-Serie ist das fortschrittliche Produkt von Absen für den Einsatz im Innen- und Außenverleih. Mit der hohen Bildwiederholfrequenz (3840 Hz), dem HDR10-Algorithmus, dem hohen Kontrastverhältnis, der Helligkeit von 1500nits und der ultra-schwarzen LED-Technologie kann die PL-Serie die beste Bildqualität und eine beeindruckende visuelle Leistung erzielen. Kreative dreieckige, würfelförmige und kreisförmige Module können eine Vielzahl von kreativen Formen bilden. Das innovative integrierte, repositionierbare Kurvenanschlusssystem sorgt für höchste Ausrichtungsgenauigkeit sowohl bei flacher als auch bei gebogener Konfiguration.Absenicon 3.0 ist eine revolutionäre All-in-One-LED-Lösung für Konferenzanwendungen. Er verfügt über vier Standard-Großformate (110''/138''/165''), die für verschiedene Raumgrößen geeignet sind. Das Bildseitenverhältnis beträgt 16:9, wodurch Inhalte in FHD-Auflösung Punkt-zu-Punkt dargestellt werden können. Mit einer intelligenten Fernbedienung lassen sich mehrere Funktionen einfach und bequem wie bei einem Smart-TV realisieren. Außerdem verfügt es über eine eingebaute Soundbar für die einfache Wiedergabe von Medieninhalten.Clear Cobalt Series, die neue Micro-LED von Absen - ein hochwertiges, stabiles Produkt, das die invertierte COB-Verkapselungstechnologie und den HDR10-Kernalgorithmus beinhaltet. Mit einer komplett schwarzen Beschichtung und einer Schwarzwertkorrekturtechnologie erzielt die Clear Cobalt-Serie Bilder in Filmqualität mit hoher Helligkeit und hohem Kontrastverhältnis. Außerdem ist es feuchtigkeits-, staub- und abriebfest, oxidationsbeständig, elektrostatisch ableitend und Blue-ray-abweisend.