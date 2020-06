Absen gewinnt Red Dot Award 2020 für neue erstklassige Miet-LED-Serie für die Bühne

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der führende, weltweit tätige LED-Hersteller Absen (SZSE:300389) gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen mit dem begehrten Red Dot Product Design Award für seine jüngste, zu mietende LED-Lösung für Bühnen ausgezeichnet wurde: die Venus-Serie (VN).Der Red Dot Design Award ist eines der renommiertesten internationalen Qualitätssiegel für gutes Design. Der im Jahr 1955 etablierte Award für Produktdesign wird ausschließlich den besten Produkten verliehen, die im jeweiligen Jahr auf den Markt kommen. Die Auswahl trifft eine Jury aus 40 internationalen Experten für Produktinnovationen.Gewinner der Auszeichnung werden anhand einer Reihe von Kriterien bewertet, zu denen Innovation, Funktionalität, Qualität und ökologische Verträglichkeit zählen. In ihrem Kommentar zum Sieg der VN-Serie lobte die Jury des Red Dot Awards "eine besonders hohe Flexibilität und Robustheit, durch die die Venus-Serie in vielfältigen Nutzungsszenarien zum Einsatz kommen kann.""Wir sind sehr glücklich, dass wir mit einem Red Dot Award für Produktdesign geehrt wurden", sagte Amy Tang, Vice President für Produkte bei Absen. "Die VN-Serie ist bei jedem Schritt auf dem Entwicklungsweg mit Blick auf die Nutzer in der Praxis konzipiert worden. Das Produkt liefert nicht nur eine visuell beeindruckende Leistung, sondern ist auch radikal anders als das, was derzeit auf dem Markt zur Verfügung steht. Kunden werden bei dieser Lösung Gewicht und Kosten einsparen, ohne Abstriche an der Leistung des Produkts machen zu müssen."Die Venus-Serie ist ein innovatives LED-Display, das speziell für Konzerte und Festivals ausgelegt ist, denn es bietet die Fähigkeit, auf schnelle Weise supergroße Bildschirme aufzubauen. Das Produkt zeichnet sich durch ein einzigartiges integriertes 'Module-on-Frame'-Design aus, wodurch die Notwendigkeit eines Untergestells überflüssig wird. Darüber hinaus ist es 27 % leichter als Konkurrenzlösungen, wodurch die kreativen Teams Gewicht verringern, Kosten sparen und sogar noch größere LED-Wände als zuvor bauen können - mit einer Höhe von bis zu 20 Metern.Bei der Gestaltung der Serie waren insbesondere die Sicherheit der Crews und deren Komfort in der Praxis von entscheidender Bedeutung. Mit ihren Kohlefaser-Rohren mit Antirutsch-Beschichtung, um die Sicherheit von Kletterern zu gewährleisten, sowie den zusätzlichen Sicherheitshaken, damit Monteure sich bei jedem Schritt des Aufbaus absichern können, und der Fähigkeit, auch orkanartigen Windstärken bis zur Stufe 8 standzuhalten, ist die VN-Serie eine der sichersten mietbaren LED-Bühnenlösungen, die auf dem Markt verfügbar ist.Die VN-Serie ist in zwei Standardgrößen erhältlich: 1.500 mm (B) x 1.000 mm (H) und 500 mm x 1.000 mm, um vollständig anpassbare Optionen zu ermöglichen. Sie ist in den Pixelabstandsgrößen 3,9 mm, 4,8 mm und 8,3 mm verfügbar, die bis zu 5000 Nits Helligkeit und Blackface-LED bieten. Mit der VN-Serie können auch konkave und kurvige Optionen für hochkreative Videowand-Aufbauten verwirklicht werden; mit horizontal frei anpassbaren Varianten von -10 bis zu +10 Grad, was feste Positionierung bei -10°, -5°, 0°, +5° und +10° erlaubt.Informationen zu Absen:Absen ist ein führender, international tätiger Hersteller von LED-Display-Lösungen, der professionelle Indoor-, Outdoor-, fest installierte und mietbare LED-Produkte und -Lösungen bietet. Als der größte chinesische LED-Exporteur seit elf aufeinanderfolgenden Jahren ist Absen in über 120 Ländern und Regionen vertreten und hat maßgeblich zum Erfolg von bisher über 30.000 Projekten und Installationen weltweit beigetragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1177127/Absen_Red_Dot.jpgPressekontakt:Yuchun Li+86-13823553631yuchun.li@absen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122528/4617745OTS: Absen LEDOriginal-Content von: Absen LED, übermittelt durch news aktuell