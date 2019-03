Finanztrends Video zu



Moskau (ots/PRNewswire) - Die Teilnehmer der Abschlussreise desinternationalen interkulturellen digitalen Projekts "Follow UpSibiria" verbrachten während the Winter-Universiade 2019 fünf Tage(1. - 5. März) in Krasnojarsk. Neun Blogger aus verschiedenen Ländernwurden unter den Teilnehmern der letzten vier Reisen nach Sibirien,die 2018 stattfanden, zu den Gewinnern gewählt.Die Teilnehmer der Gewinnerreise waren:- Milos Petrovic, Serbien (1. Runde)- Raymond, Kanada (1. Runde),- Vasu Devan, Indien (3. Runde),- Nala Rinaldo, Indonesien (3. Runde),- Nanoob Napian, Thailand (3. Runde),- Stefanos Addimando, Griechenland (4. Runde),- Stefano Ferro, Australien (4. Runde),- Jörg Nicht, Deutschland (4. Runde).Die Gewinner des Projekts nahmen an der Eröffnungsfeier und ansportlichen Wettbewerben der Universiade teil und besuchten bekannteNaturdenkmale und Sehenswürdigkeiten der Stadt Krasnojarsk.Jeden Tag gaben die Blogger Meisterunterricht imNornickel-Pavillon. Stefanos Addimando zeigte dem Publikum, wie manseinen Instagram-Blog verbessern kann. Vasu Devan informierte überdie Bewegung des Voluntourismus. Die erinnerungswürdigstePräsentation war die der drei Fotografen Stefano Ferro, Jörg Nichtund Nala Rinaldo, die einen Einblick in die Geheimnisse des kreativenFotografierens gaben.Das Programm "Follow Up Sibiria" wurde im April 2018 vomUnternehmen Nornickel, dem Generalpartnerunternehmen derWinter-Universiade 2019, ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es,die Bekanntheit Sibiriens und der Universiade weltweit zu fördern.Das Programm "Follow Up Sibiria" ist so gestaltet, dass es dieHauptidee der Spiele unterstützt, die der Freundschaft undZusammenarbeit zwischen jungen Menschen aus verschiedenen Länderngewidmet sind und Sibirien für die Welt öffnen möchten - als einmodernes, sportliches und gastfreundliches Land.Das Projekt basiert auf dem Online-Wettbewerb "Part of Siberia inMy City" (Ein Teil Sibiriens in meiner Stadt). Zur Teilnahmezugelassen sind die Bewohner aller Länder der Erde. Ziel ist es,Gemeinsamkeiten zwischen der eigenen Stadt (bzw. dem eigenen Land)und Sibirien zu finden und ein Foto oder Video zu diesem Thema imInternet mit dem Hashtag #followupsiberia zu posten.Die Autoren der besten Fotos besuchten Norilsk, Dudinka,Krasnojarsk, Chita und Belokurikha - den berühmten Kurort von Altai.Die besten von ihnen kamen während der Universiade nach Krasnojarsk.Die interaktive Karte der "Teile Sibiriens" aus der ganzen Weltkann sich jeder auf der offiziellen Seite des Projektswww.followupsiberia.com ansehen, während die Reisen der ausländischenGäste in Sibirien auf den Social-Media-Accounts des Projekts gepostetwerden.Seit dem Start des Projekts haben Bewohner aus 53 Ländern an demProgramm teilgenommen. 31 Fotografen und Reise-Blogger aus 19 Ländernbesuchten Sibirien und unternahmen fünftägige Reisen. IhrGesamtpublikum umfasst 3,5 Millionen Menschen.Das Projekt "Follow Up Sibiria" ist bereits Preisträger im Rahmender Eventiada IPRA Golden World Awards 2018, der wichtigstenPreisverleihung für Leistungen in der Kommunikation in Osteuropa, inder Kategorie "Bestes digitales und SMM-Projekt".Weitere Informationen finden Sie unter followupsiberia.com(http://followupsiberia.com/).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/835787/Follow_Up_Siberia_The_Winners_Tour.jpgPressekontakt:Victoria Natrobinapress@followupsiberia.com+7(926)626-30-31Original-Content von: Nornickel, FOLLOW UP SIBERIA, übermittelt durch news aktuell