Abschlussbericht zum OEZ-Anschlag: CSU-Fraktion lobt saubere Arbeit der Ermittlungsbehörden

München (ots) - Den Abschlussbericht über die Hintergründe desAttentats am Olympia-Einkaufszentrum in München bewertet ManfredLändner, der innenpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, wie folgt:"Die Ermittlungsbehörden haben sauber gearbeitet. Für uns istabsolut nachvollziehbar, dass Polizei und Staatsanwaltschaft erstdann endgültige Schlüsse über das vorrangige Motiv eines Tätersziehen, wenn alle Tatumstände komplett aufgeklärt sind. Das gehörtzum Prinzip eines Rechtsstaats."Gleichzeitig wendet sich Manfred Ländner gegen Kritik derOpposition, die Einordnung der Tat als politisch motiviert sei zuspät erfolgt:"Teil der seriösen Politik, für die die CSU als der Garant fürSicherheit in Bayern steht, ist, dass wir als Politiker nach einemAnschlag nicht reflexartig Schlüsse ziehen oder die Einordnung vonStraftaten vornehmen. Damit verunsichert und emotionalisiert man nurunsere Bevölkerung. Anschläge in denen Menschen ihr Leben verlorenhaben, sofort für die eigenen politischen Zwecke zu benutzen, istnicht in Ordnung.""Für uns steht fest: Wir als Demokraten werden auch weiterhinkeine extremistischen Entgleisungen - weder von rechts noch von links- hinnehmen und darauf mit der vollen Härte des Rechtsstaatsreagieren"