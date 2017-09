Abschluss der Weltwasserwoche: Wir müssen die wertvollen Aspekte des Wassers besser verstehen

Stockholm (ots/PRNewswire) -Die Grundvoraussetzung für eine effektivere Nutzung des Wassersbesteht darin, seine vielen verschiedenen wertvollen Aspekte zuverstehen und anzuerkennen - was angesichts der Tatsache, dass mehrund mehr Menschen sich die begrenzten Trinkwasservorräte des Planetenteilen müssen, unausweichlich erscheint.Am Freitag endete die Weltwasserwoche, die in diesem Jahr mehr als3.200 Teilnehmer aus 133 Ländern begrüßen konnte.Wasser ist das Herzblut unserer Zivilisation. Ohne Wasser lassensich Haushalte, Industrien, die Produktion von Nahrungsmitteln undEnergie oder solche maßgeblichen Einrichtungen wie Krankenhäusernicht aufrechterhalten.Mit der wachsenden Weltbevölkerung steigt zugleich auch der Bedarfan Trinkwasser. Überdies bringen die durch den Klimawandelhervorgerufenen Änderungen der Wetterbedingungen längere Dürren undverheerende Fluten mit sich, die den Druck auf unsere gemeinsamenWasservorräte noch weiter erhöhen. Der Zugang zu Wasser ist eineGrundvoraussetzung für die Umsetzung der globalen Entwicklungsagenda."Angesichts der zunehmenden Knappheit müssen wir uns über dievielen wertvollen Attribute des Wassers im Klaren sein - obwirtschaftlich, sozial, ökologisch, kulturell oder religiös. Ichdenke, dass wir, indem wir den Wert des Wassers neu überdenken, eintieferes Verständnis und mehr Respekt für diese kostbare Ressourcegewinnen und damit besser darauf eingerichtet sind, es effizienter zunutzen", erklärte der Executive Director des SIWI, Torgny Holmgren.Im Verlauf der Weltwasserwoche wurden Querverbindungen zwischenden verschiedenen Wertaspekten des Wassers gezogen - auch was seinenGeldwert angeht. "Ich schätze, wir werden in Zukunft vielfältigereKostenstrukturen erleben, die einen wirtschaftlicheren undeffizienteren Verbrauch ermöglichen", so Holmgren.Die südafrikanische Ministerin für Wasser und sanitäreEinrichtungen Nomvula Mokonyane betonte, dass wir neue Technologienübernehmen müssten: "Wir können es uns nicht leisten, soweiterzumachen, wie wir es bisher getan haben, und dabei andereErgebnisse für die Zukunft erwarten. Wir müssen aufs Ganze gehen!",erklärte sie.Mark Watts von der C40-Gruppe, die die Bürgermeister verschiedenerStädte zusammenbringt, sprach über die Risiken, die auf die großenStädte zukommen: "Störungen der Wasserkreisläufe sind oftmals einerstes Anzeichen für die heftigen klimatischen Folgen, und 70 %unserer Mitgliedsstädte erleben schon jetzt die schwerwiegendennegativen Auswirkungen des Klimawandels. 64 % unserer Mitgliedsstädteweisen ein erhebliches Risiko für Sturmfluten und Überschwemmungenaus", erklärte er.Im Rahmen der Weltwasserwoche überreichte die KronprinzessinVictoria von Schweden den Stockholm Junior Water Prize an Ryan Thorpeund Rachel Chang aus den USA. Professor Stephen McCaffrey aus den USAempfing den Stockholm Water Prize aus der Hand des schwedischenKönigs Carl XVI. Gustaf, der auch der Schutzherr der Auszeichnungist.Informationen über die World Water Week und das StockholmInternational Water Institute; http://www.worldwaterweek.org undhttp://www.siwi.orgPressekontakt:Rowena Barber, rowena.barber@siwi.org, +46-8-1213-6039Original-Content von: Stockholm International Water Institute (SIWI), übermittelt durch news aktuell