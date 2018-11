Hannover (ots) - Mit einem Abschlussgottesdienst in derAugustinerkirche in Würzburg ist am heutigen Mittwoch, 14. November,die 5. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD) zu Ende gegangen. Zuvor hatte das Kirchenparlament einenBeschluss zum Schwerpunktthema "Glaube junger Menschen" gefasst. Ineinem einstimmig verabschiedeten Beschluss unter dem Titel "Weitersehen - Evangelische Kirche verändert sich", wurden wichtige Aufgabenfür die künftige Gestaltung der Kirche benannt. Dazu etwa diestärkere Beteiligung von jungen Menschen an Leitungsaufgaben, dieweitere Öffnung der Kirchenmusik für Popularmusik und dieWeiterentwicklung von freiwilligem Engagement. "Wir sehen, dass vielejunge Erwachsene eigene Erfahrungen und Ideen für die Gestaltung desMiteinanders in Kirche haben. Dieses Potential soll künftig bessergenutzt werden", sagte die Präses der Synode Irmgard Schwaetzer. "DieWeitergabe des Evangeliums ist gemeinsame Aufgabe aller Glaubenden."Dabei biete insbesondere die Digitalisierung Chancen, Kirche neu zubeleben und außerhalb der Kirchenmauern ins Gespräch zu kommen.Entschlossen hat sich die Synode hinsichtlich der Aufarbeitung undPrävention von sexualisierter Gewalt gezeigt. Von dieser Tagung geheein deutliches Signal aus, hinter das es kein Zurück gebe, soSchwaetzer: "Sexualisierte Gewalt darf in dieser Kirche keinen Raumhaben. Die Evangelische Kirche ist sich ihrer Schuld bewusst, siestellt sich ihrer Verantwortung und will eine lückenlose Aufklärungund bestmögliche Prävention. Ein am Dienstag vorgestellter11-Punkte-Handlungsplan wurde heute einstimmig von der Synodeverabschiedet.Die Tagung in Würzburg setzte aber auch politische Signale: So hatsich die Synode u. a. auch zur Kirchenasylpraxis geäußert. Demnachhält sie die von der Innenministerkonferenz beschlossene Verlängerungder Überstellungsfrist für Schutzsuchende im Kirchenasyl, derenAufenthaltsort bekannt ist, für rechtswidrig. Schließlich erneuertedie EKD-Synode auch ihr Votum für einen Ausstieg aus der Kohle. "DieSynode fordert die politisch Verantwortlichen auf, den mit demKohleausstieg verbundenen Strukturwandel konsequent sozialverträglichzu gestalten sowie für die betroffenen Regionen Perspektiven zueröffnen", heißt es in einer entsprechenden Erklärung. Zudem fordertedie Synode, eine bessere Unterstützung für junge volljährigeGeflüchtete.Die Beschlüsse der Synode sind im Internet unterwww.ekd.de/beschluessesynode2018 einsehbar.Würzburg, 14. November 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat undKirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom11. bis 14. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKDbesteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben derSynode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zuFragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKDdurch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch denHaushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vomPräsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie istzugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender desRates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD istdie Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und uniertenLandeskirchen. 21,5 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der 13.900 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell