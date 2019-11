Abschluss der EKD-Synode/ 6. Tagung der 12. Synode endet mit Festgottesdienst in der Frauenkirche

Hannover (ots) - Mit einem Abschlussgottesdienst in der Unterkirche derFrauenkirche in Dresden ist am heutigen Mittwoch, 13. November, die 6. Tagungder 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Ende gegangen.Zuvor hatte das Kirchenparlament unter dem Titel "Auf dem Weg zu einer Kircheder Gerechtigkeit und des Friedens" eine Kundgebung zum Schwerpunktthemaverabschiedet.Am Vortag hatte die Synode gemeinsam mit Betroffenen die bisherige und künftigeAufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche diskutiert."Unsere Beratungen in Dresden haben uns darin bestärkt, die Beteiligung vonBetroffenen künftig noch weiter zu stärken", sagte Schwaetzer. So wird sich inKürze ein Betroffenenbeirat bilden, der die Perspektive der Betroffenenkontinuierlich in den Aufarbeitungsprozess einträgt. Ein Verfahren zurEinrichtung des Beirats wurde bereits gestartet.Zudem beschäftigte sich die Synode mit laufenden Zukunftsprozessen. Dazu gehörtdie Förderung von innovativen Formaten, die Beschäftigung mit Fragen derOrganisationsstruktur sowie der Umgang mit dem Prozess der Digitalisierung. "Wirdenken in die Zukunft, die Kirche ist aber auch jetzt schon im Umbruch", sagteSchwaetzer.So beschloss die Synode eine Grundordnungsänderung, die dazu führt, dass inZukunft mehr junge Menschen in dem Kirchenparlament sitzen. Demzufolge werden ab2021 mindestens 20 von 128 Synodalen zu Beginn ihrer Amtszeit zwischen 18 und 26Jahren alt sein. Bislang gab es Jugenddelegierte, die jedoch keine Anträgeeinbringen und nicht an Abstimmungen teilnehmen konnten. Die künftigenJungsynodalen werden als reguläre Synodale alle Rechte zur Beteiligung haben.Die Regelung gilt bereits ab 2020 und somit für die nächste Amtsperiode derSynode, die 2021 beginnt und sechs Jahre dauert.Die nächste Synodentagung findet vom 8. bis 11. November in Berlin statt.Berichte und Beschlüsse der Synode im Internet unterhttps://www.ekd.de/6-tagung-der-synode-der-ekd-2019-49304.htm.Dresden, 13. November 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat und Kirchenkonferenzeines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom 10. bis 13. November inDresden. Nach der Grundordnung der EKD besteht die 12. Synode aus 120Mitgliedern. Zu den Aufgaben der Synode zählen die Erarbeitung von Kundgebungenund Beschlüssen zu Fragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates derEKD durch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch den Haushaltund die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vom Präsidium unter dem Vorsitzvon Präses Irmgard Schwaetzer. Sie ist zugleich Mitglied des 15-köpfigen Ratesder EKD. Vorsitzender des Rates der EKD ist Landesbischof HeinrichBedford-Strohm. Die EKD ist die Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformiertenund unierten Landeskirchen. 21,1 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der rund 14.000 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell