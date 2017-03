Berlin (ots) - Am 8. März 2017 moderiert Helmut Lehnert (66)letztmalig das Musikspecial "Heartbeat Radio" (21.00 - 23.00 Uhr) beiRadioeins vom rbb. "2014 bin ich kurzfristig nach dem Tod vonMusikchef Peter Radszuhn eingesprungen und habe seinen Sendeplatz amMittwochabend übernommen," sagt er. "Dieses 'kurzfristig' dauert nunzweieinhalb Jahre und hat mir Spaß gemacht. Jetzt wird es Zeit, michzu verabschieden."Radioeins-Programmchef Robert Skuppin: "Helmut Lehnert ist nichtnur Gründer und Spiritus Rector von Radioeins, er zählt auch zu dengrößten lebenden Radiolegenden. Umso mehr danken wir ihm herzlich fürseine Bereitschaft, auf Zeit zu uns zurückzukehren. Wir akzeptierenseine Entscheidung und wünschen ihm nur das Beste. Es war uns eineFreude und eine Ehre."Bei Radioeins folgt dem "Heart Beat Radio" ab 15. März mittwochsum 21.00 Uhr das neue Musikspecial "Swagga" mit Moderatorin ElissaHiersemann. Sie präsentiert wöchentlich zwei Stunden urbane Beats:Musik aus Genres wie Hip Hop und R'n'B - "Music with attitude".Ohne Musik geht gar nichts für Elissa Hiersemann (42), die mit"Swagga" ihre erste eigene Sendung bekommt. Die gebürtigeMagdeburgerin sammelte schon während ihres Studiums (Amerikanistikund Germanistik) in Potsdam Radioerfahrungen: Sie arbeitete beimuniRadio Berlin-Brandenburg, später bei Radioeins vom rbb. Es folgteein Volontariat in Musikredaktionen weiterer rbb-Programme. Seit 2006gehört Elissa Hiersemann zum Team der Radioeins-Musikredaktion. AlsFreie arbeitet sie außerdem bei Deutschlandradio Kultur.Pressekontakt:rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell