Abschied von der Kirchenrepublik: Die Deutschlandtour der Säkularen Buskampagne hat begonnen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Giordano-Bruno-Stiftung hat auf der ersten Pressekonferenz derSäkularen Buskampagne am Wochenende in Berlin ihre zentraleKampagnen-Broschüre "Abschied von der Kirchenrepublik: 100 JahreVerfassungsbruch sind genug" vorgestellt. Sie enthält grundlegendepolitische Forderungen, die umgesetzt werden müssten, um dasVerfassungsgebot des weltanschaulich neutralen Staates zuverwirklichen.Die Stiftung kritisiert in ihrem Grundsatzpapier, dass der alteRechtsgrundsatz "In dubio pro libertate" ("Im Zweifel für dieFreiheit") allzu oft in ein "In dubio pro ecclesia" ("Im Zweifel fürdie Kirche") umgemünzt werde. Dies zeige sich nicht bloß in denvielfältigen Privilegien, welche die Kirchen in Deutschland besitzen,sondern auch in zahlreichen Gesetzen, welche die Freiheiten derBürgerinnen und Bürger auf der Basis religiöser Glaubensvorstellungenbeschneiden, obgleich dies dem weltanschaulich neutralen Staatzwingend untersagt ist.Um diese Missstände zu beheben, fordert dieGiordano-Bruno-Stiftung u.a. die Ablösung der Staatsleistungen an dieKirchen, die Abschaffung des 1933 eingeführten Kirchensteuereinzugsüber den Arbeitgeber, ein Ende der kirchlichenDiskriminierungsprivilegien im Arbeitsrecht, die konsequenteDurchsetzung des für alle geltenden Rechts (auch gegenüber denReligionsgemeinschaften!), die Aufhebung der kirchlichen Dominanz inöffentlichen Institutionen, die Einführung "bekenntnisfreierSchulen", die Aufnahme von expliziten Kinderrechten in die Verfassungsowie eine grundlegende Reform der Gesetze zumSchwangerschaftsabbruch und zur Sterbehilfe. Die Broschüre endet miteinem nachdrücklichen Appell an das Gewissen der deutschenParlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich bewusst machensollten, dass sie nicht das Recht besitzen, ihre privatenGlaubensüberzeugungen zur allgemeinen Rechtsnorm zu erheben, nach dersich Andersdenkende richten müssen.Mit der Säkularen Buskampagne "Schlussmachen jetzt!", die in dennächsten drei Wochen in 25 Städten Halt machen wird, soll dieForderung nach einer konsequenten Trennung von Staat und Kirche indie Gesellschaft hineingetragen werden. Dabei wird die Broschüre"Abschied von der Kirchenrepublik" sowohl am Kampagnenbus als auchbei den verschiedenen Abendveranstaltungen der säkularenDeutschlandtour erhältlich sein. Eine Onlineversion der Broschürekann zudem von der Website der Giordano-Bruno-Stiftungheruntergeladen werden. Für Lehrerinnen und Lehrer sowie politischeMultiplikatoren bietet die Stiftung einen besonderen Service an: Werdie Broschüre im Unterricht einsetzen oder beiBildungsveranstaltungen weiterverteilen will, kann sie direkt überdas Stiftungssekretariat bestellen.Weitere Informationen: http://ots.de/C8H46FWebsite der Säkularen Buskampagne: https://schlussmachen.jetztBuskampagne auf Facebook:https://www.facebook.com/schlussmachen.jetzt/Buskampagne auf twitter: https://twitter.com/schlussmachen