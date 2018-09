Abschied nach mehr als zwei Jahrzehnten: Finanzvorstand Horst Baier verlässt den TUI Konzern

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- Horst Baier übergibt nach 22 Jahren im Konzern und elf Jahrenals Vorstand ein bestens bestelltes Feld- Aufsichtsratsvorsitzender Professor Dr. Klaus Mangold: "HorstBaier hat entscheidend dazu beigetragen, die TUI zumWeltmarktführer im Tourismus zu entwickeln."- CEO Fritz Joussen: "Horst Baier trägt entscheidenden Anteil anhervorragender Verfassung der TUI. Er war stets wertvoller undverlässlicher Ratgeber und Begleiter."Horst Baier (61), Finanzvorstand der TUI Group, verlässt den TUIKonzern nach 22 Jahren und fast elf Jahren im Vorstand zum 30.September 2018. Er übergibt das Ressort zu Beginn des Geschäftsjahres2019 am 1. Oktober an seine Nachfolgerin Birgit Conix (52). Sie istseit dem 15. Juli Mitglied des Vorstandes der TUI AG und wurde vomAufsichtsrat zum neuen Vorstand Finanzen bestellt.Horst Baier wurde 2007 in den Vorstand der TUI AG berufen undverantwortete seit 2010 das Finanzressort. In seinen fast elf Jahrenals Vorstandsmitglied hat er entscheidend dazu beigetragen, die TUIzum Weltmarktführer im Tourismus zu entwickeln. Trotz desherausfordernden Fahrwassers zu Beginn seiner Vorstandstätigkeit mitweltweiter Finanzkrise, verdrossenen Investoren undZerschlagungsszenarien, ist es in seiner Amtszeit gelungen die TUIwieder auf Erfolgskurs zu bringen. Er hatte entscheidenden Anteil ander Restrukturierung der TUI seit 2013 und am Zusammenschluss der TUIAG und der TUI Travel PLC Ende 2014. Neben der Integration der TUITravel PLC in die TUI AG hat sich Horst Baier große Verdiensteerworben, die TUI vollständig auf die Touristik auszurichten. Dazuzählten der Börsengang bei der Hapag Lloyd AG (Container-Schifffahrt)und die vollständige Platzierung der verbliebenen TUI-Anteile an derBörse 2017. Horst Baier hat die Neuausrichtung der Hapag LloydContainer-Schifffahrt und den Börsengang im Aufsichtsrat der HapagLloyd AG mitgestaltet. Mit seiner tiefen Geschäfts- und Marktkenntnisund seinem Verständnis für die Kapitalmärkte hat er entscheidendenAnteil am Erfolg der Neu-Ausrichtung.Horst Baier trieb auch die weitere Ausrichtung der TUI auf dasTouristik-Geschäft mit Schwerpunkt auf den eigenen Hotel- undKreuzfahrtmarken weiter voran. Dazu wurden alle weiteren nicht zumKerngeschäft gehörenden Unternehmen und Beteiligungen erfolgreichveräußert. So trennte sich die TUI unter anderem von der BettenbankHotelbeds Group und den Spezial-Reiseveranstaltern, die unter derMarke Travelopia zusammengefasst waren. Die Verkaufserlöse von rundzwei Milliarden Euro gab Baier unter anderem für den beschleunigtenAusbau des Hotelportfolios und der Kreuzfahrtflotte frei und nutzeTeile der Erträge zur weiteren Stärkung der Bilanz. In seinerAmtszeit zeichnete sich die TUI durch eine klareFinanzierungsstrategie aus. Die unter ihm stetig verbesserteFinanzierungsdisziplin ermöglicht der TUI heute Refinanzierungen zubesseren Konditionen.Professor Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Aufsichtsrates derTUI Group: "Der Aufsichtsrat der TUI dankt Herrn Baier sehr herzlichfür die herausragenden Leistungen für den TUI Konzern. Insbesondereder Zusammenschluss der TUI Travel PLC mit der TUI AG wäre ohne diestrategische Vision, die einzigartige Expertise und die besondereUmsetzungsstärke von Herrn Baier nicht denkbar gewesen. Durch seinWirken hat er die TUI in den mehr als zwei Jahrzehnten seinerKonzernzugehörigkeit entscheidend mitgeprägt und vor allem in denletzten Jahren das Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte undInvestoren in die erfolgreiche Entwicklung und Zukunftsfähigkeit derTUI erreicht. Es ist sein Verdienst, dass die TUI heute finanziellkerngesund dasteht. Die Perspektiven für die Zukunft des Konzernssind hervorragend. Horst Baier übergibt seiner Nachfolgerin FrauBirgit Conix ein bestens bestelltes Haus. Als Führungspersönlichkeitmit Geschick, Weitsicht und Empathie bleibt Horst Baier für vieleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Vorbild, sein Wirken wird auchnach seinem Ausscheiden Widerhall im Konzern finden. Im Namen desgesamten Aufsichtsrates - aber auch ganz persönlich - wünsche ich ihmfür die Zukunft nur das Beste."Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: "Im Namen desVorstands und der Kolleginnen und Kollegen unseres Konzerns danke ichHorst Baier für seine herausragenden Verdienste um die TUI. Ichpersönlich danke ihm für die vertrauensvolle, offene undpartnerschaftliche Zusammenarbeit. Horst Baier war mir von Beginnmeiner Zeit bei der TUI immer ein außerordentlich wertvoller undverlässlicher Ratgeber und Begleiter. Auch die Kolleginnen undKollegen haben von Horst Baiers profunder Expertise und seinenwertvollen Impulsen profitieren können. Er trägt einen ganzentscheidenden Anteil daran, dass unser Unternehmen heute inausgezeichneter Verfassung dasteht. Aus vielen Gesprächen weiß ich,dass Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen des Konzerns HorstBaier als Teil des TUI-Teams vermissen werden. In der Sachekonsequent und beharrlich, aber stets unaufgeregt, fair undmenschlich war er vor allem ein großartiger Teamplayer. Im Namenaller Kolleginnen und Kollegen der TUI wünsche ich ihm für seinePläne in der Zukunft viel Glück und Erfolg. Ich freue mich, dass erder TUI und der TUI Stiftung verbunden bleibt."Horst Baier kam 1996 als Leiter Finanz- und Rechnungswesen zur TUIGroup GmbH. Im Jahr 2001 wurde er zum Geschäftsführer Finanzen undAdministration der TUI Beteiligungsgesellschaft mbH berufenanschließend leitete er den Bereich Accounting und Reporting der TUIAG. Im November 2007 wurde Horst Baier zum Mitglied des Vorstands derTUI AG mit dem Verantwortungsbereich Controlling bestellt. Im Februar2010 übernahm er im Vorstand der TUI AG das Finanzressort. VonSeptember 2012 bis zum Zusammenschluss der TUI AG mit TUI Travel PLCim Dezember 2014 war er zudem in der Funktion des Arbeitsdirektorsder TUI AG tätig. Seit September 2012 gehört er auch dem Kuratoriumder TUI Stiftung an. Sein Mandat im Kuratorium wird er auch nach derBeendigung seiner Karriere im Konzern fortführen und sich weiter fürdie Themen der TUI Stiftung, insbesondere die Vermittlung dereuropäischen Idee bei jungen Menschen, engagieren.