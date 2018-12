Köln (ots) - Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar verabschiedetsich mit einer Doppel-Ausgabe von "Quarks": Am Dienstag, 11. Dezember2018 (20.15 bis 21.45 Uhr im WDR Fernsehen, danach in der Mediathek:www.wdr.de/mediathek), dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Imersten Teil schaltet Yogeshwar zur internationalen Raumstation ISSund interviewt den deutschen Astronauten Alexander Gerst. Im zweitenTeil erklärt "Quarks", wie Apollo 8 vor 50 Jahren den Grundsteindafür legte, dass Neil Armstrong nur sieben Monate später als ersterMensch seinen Fuß auf den Mond setzen konnte.Gerst zu Klimawandel, Ordnung, Heimweh und SchwerelosigkeitVon Alexander Gerst möchte Ranga Yogeshwar wissen, ob man von derRaumstation aus den Klimawandel merkt. "Wir sehen hier schon mitbloßem Auge Veränderungen. Zum Beispiel Gletscher, die kleiner sindals beim letzten Mal oder gerodete Regionen in Regenwäldern, diegrößer geworden sind", so Gerst. "Wir haben hierErdbeobachtungssatelliten, die sehr klar zeigen, dass sich die Erdein allen möglichen Parametern verändert, die meisten davon zu unseremNachteil."Auf Yogeshwars Frage, wie schwer es sei, in der SchwerelosigkeitOrdnung zu halten, antwortet Gerst: "Man gewöhnt sich daran, dass manDinge, die man verliert, plötzlich auch an der Seite oder an derDecke findet. Man könnte hier relativ einfach aufräumen, wenn man dieZeit dafür hätte, aber wir haben Wichtigeres zu tun:wissenschaftliche Experimente durchzuführen."Im Weltall vermisse man viele Dinge, zum Beispiel das Gefühl,einen kalten Herbstregen auf der Haut zu spüren. "Als Astronaut hatman ein sehr starkes Heimatgefühl, das sich aber nicht mehr auf einenOrt oder ein Land konzentriert. Tatsächlich fühlt sich dieser ganzePlanet da unten so an wie eine Heimat", berichtet Gerst.Er erklärt auch, woran man einen Astronauten erkennt, der geradezurück zur Erde gekommen ist: "Viele denken, wenn ein Astronaut aufdie Erde kommt, lässt er viele Sachen fallen. Genau das Gegenteil istder Fall. Astronauten, die gerade wieder zurückgekehrt sind, erkenntman daran, dass sie fünf Stifte, einen Löffel oder sonstige Dinge inder Hand festhalten und nicht daran denken, dass man sie einfach aufdem Tisch ablegen kann."Persönlicher Dank von Gerst an Yogeshwar und "Quarks"Zum Schluss der Sendung verabschiedet sich Alexander Gerst mitsehr persönlichen Worten von Ranga Yogeshwar: "Du bist seit ich kleinwar eine Instanz im deutschen Fernsehen und Du hast mir persönlichschon viel beigebracht. Dafür möchte ich ,Danke' sagen. Ich wünscheDir alles Gute und bedanke mich im Namen meiner Kollegen für diesentollen Einsatz für die Wissenschaft. Ich hoffe sehr, dass die Sendungnoch lange weitergeht."Ranga Yogeshwar gibt die Moderation von "Quarks" nach 25 Jahren anMai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers weiter. Nguyen-Kim gehört seit2018 zum "Quarks"-Moderatoren-Team, Caspers ist seit 2010 dabei. Fürdas Frühjahr 2019 ist eine zweiteilige Reportage von Ranga Yogeshwarzum Thema "Künstliche Intelligenz" unter WDR-Federführung im Erstengeplant. Auch in "Quarks"-Wiederholungssendungen wird Yogeshwarweiterhin zu sehen sein.Alle Infos zu "Quarks": www.quarks.deVerwendung der Zitate nur im Zusammenhang mit WDR und "Quarks".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Stefanie SchneckWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell