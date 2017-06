Abschiebung von Kindern sofort stoppen!

Berlin (ots) - Die Piratenpartei Deutschland ruft zu Kundgebunggegen Abschiebung von Kindern auf.Abschiebeversuche, wie der am 31. Mai in Nürnberg, sind einemenschliche Katastrophe. Ein so brutales und unverhältnismäßigesAuftreten der Polizei gegen Schüler zeigt auf, dass wir ein Problemhaben. Abschiebungen in Kriegsgebiete, denn als nichts anderes dürfenwir Länder wie Afghanistan bezeichnen, sind ohnehin schon fragwürdig,wenn nicht moralisch verwerflich. Schüler und in der Ausbildungbefindliche Geflüchtete und Migranten unter Einsatz vonPolizeihundertschaften aus ihren Klassenzimmern zu zerren, istWahnsin. Schulen und Ausbildungsstätten müssen unter besonderemSchutz des Staates stehen und dürfen nicht als Übungsgelände fürprügelwütige Bereitschaftspolizei missbraucht werden. Wir PIRATENfordern, diese menschlich verwerfliche und ressourcenverschwendendePraxis zu beenden. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen,unterstützen wir die Demonstration zum Schutz von Schülerinnen undSchülern der Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco heute um 18:00Uhr auf dem Salvatorplatz in München.Benjamin Wildenauer Bundestagskandidat der PiratenparteiDeutschland kommeniert: "Dass ein junger Mann, der als Teenager nachDeutschland kam, eine Ausbildungsstelle gefunden hat undoffensichtlich als gut integriert einzustufen ist, unter Einsatzeiner Hundertschaft der Bereitschaftspolizei sowie Pfefferspraygewaltsam aus seiner Berufsschule abgeführt wird, um in einnachweislich unsicheres Land abgeschoben zu werden, weckt in mir einGefühl, das mit dem Wort Wut nur unzureichend beschrieben werdenkann. Die so oft und zu Recht geforderte Bereitschaft zur Integrationhat offensichtlich keinerlei Einfluss auf die gängigeAbschiebepraxis. Ein Anschlag mit 90 Toten in Kabul ändert nichts ander Sichtweise der Bundesregierung, dass Afghanistan ein sicheresHerkunftsland sein soll. Er taugt nicht einmal als Anlass,Abschiebungen nach Afghanistan endlich zu stoppen, sondern nur zuderen vorübergehender Aussetzung. Das mit der Begründung, dass dieörtlichen Behörden und die Botschaft gerade andere Aufgaben zuerledigen haben. Was für eine Farce! Es ist alles auf so vielenEbenen falsch! Dass Herr de Maiziere sich morgens überhaupt noch imSpiegel ansehen kann, ist für mich nicht nachvollziehbar."Thomas Mayer, Bundestagskandidat der PIRATEN im WahlkreisMünchen-Ost betont:"Wenn Geflüchtete mit Schlagstöcken und Pfefferspray aus Klassengeholt werden, dann verhält sich der deutsche Staat wie diediktatorischen Regime, vor denen diese Menschen hier Zuflucht suchen.Gesetze, die wir mit dem Schlagstock gegen die nächste Generationdurchsetzen müssen, sind schlechte Gesetze. Insbesondere, wenn sichVollzugsbehörden eben nicht an die Gesetze halten. Abschiebungenwährend der Ausbildungszeit dürfen sollten nicht vorkommen. Da wiruns aber im Bundestagswahlkampf befinden und CDU/CSU sowie SPD Härteinsbesondere gegen Geflüchtete aus Afghanistan zeigen wollen, wirdhier der Weg der maximalen Eskalation gegangen. Wir PIRATENverurteilen das Vorgehen der Behörden und Polizei. Wir dürfen wir unsaber auf weitere Vorfälle wie den in Nürnberg vorbereiten, dennInnenminister de Maizière lässt nun tausende Asylanträge vorzeitigprüfen - und das mitten im Wahlkampf. Es ist von CDU/CSU und SPDunverantwortlich, Menschenleben aufs Spiel zu setzen und auf derenKosten Politik zu machen. Daher unterstützen wir die Kundgebung zumSchutz von Schülerinnen und Schülern gegen die Abschiebepraxis amDonnerstag, den 1. Juni, um 18 Uhr auf dem Salvatorplatz in Münchenund rufen zur zahlreichen Teilnahme auf."Quellen:[1] Protest gegen Abschiebung eskaliert , http://ots.de/rBUif[2] Verletzte bei Demo gegen Abschiebung von Mitschüler ,http://ots.de/g3zCM[3] Kundgebung Donnerstag 1. 