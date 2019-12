Abschiebung per Flugzeug: Immer mehr Polizisten an Bord

Osnabrück (ots) - Abschiebung per Flugzeug: Immer mehr Polizisten an BordZahl der eingesetzten Beamten stark gestiegen - Gewerkschaft: Extrem belastendOsnabrück. Immer mehr Polizisten begleiten Abschiebungen per Flugzeug. Das gehtaus der Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Links-Fraktion im Bundestaghervor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Demnach waren imgesamten Vorjahr fast 11.000 Beamte im Einsatz. Von Januar bis Oktober diesesJahres waren es bereits 11.480. Damit ist die Zahl der eingesetzten Polizistendeutlich gestiegen: Für 2015 meldete die Bundesregierung noch 5841 Beamte. DieZahl der Ausländer, die die Polizisten auf den Flügen begleitet haben, ist imselben Zeitraum indes zurückgegangen. Laut Antwort des Bundesinnenministeriumssank sie von 10.787 im Jahr 2015 auf 7987 im vergangenen Jahr. DasBundesinnenministerium teilt mit, die Zahl der Polizisten habe in denzurückliegenden Monaten erhöht werden müssen, "um die Sicherheit an Bord derLuftfahrzeuge zu gewährleisten". Für jede Rückführung werde eine Gefahrenanalyseerstellt.Jörg Radek, Vizevorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, bestätigte der "NOZ",dass Rückführungen für die eingesetzten Beamten "extrem belastend" seien. DiePolizisten bekämen zu spüren, dass sich viele Zurückzuführende in eineremotionalen Ausnahmesituation befänden. "Sie wehren sich mit allen Mitteln:Kratzen, Beißen, Spucken, Treten. Dabei sind Polizisten teils schwer verletztworden." Die Zahl der eingesetzten Beamten nimmt laut Bundesregierung aber auchdeswegen zu, weil Menschen in immer weiter entfernte Länder in Asien oder Afrikabegleitet werden müssten. Die Antwort des Ministeriums zeigt, dass imvergangenen Jahr fast jede zweite polizeilich begleitete Rückführung als Zielden Balkan hatte. Allein nach Albanien wurden 1521 Menschen abgeschoben. Aberauch Italien (643), Marokko (439) oder Afghanistan (283) wurden angeflogen.Gerade letzteres Zielland ist Linken-Politikerin Ulla Jelpke ein Dorn im Auge.Sie bezeichnete Abschiebungen in das Land als "Verbrechen". Sie müsstenangesichts der prekären Sicherheitslage in dem Land umgehend gestoppt werden."Geflüchtete aus Afghanistan, von denen viele seit Jahren mit unsicherem Statusin Deutschland leben, müssen sofort Zugang zu einem Bleiberecht bekommen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4468872OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell