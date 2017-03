Abschaltung der DVB-T-Sendeanlagen am 29. März 2017 - Fernsehfreie Nacht für Antennennutzer

München/Berlin (ots) - In der Nacht vom 28. auf den 29. März 2017werden in den Ballungsräumen die DVB-T-Sendeanlagen abgeschaltet.Zwischen Mitternacht und Mittag gibt es für wenige Stunden keineFernsehsignale über Antenne in den Gebieten, die vom Umstiegbetroffen sind.Die schrittweise Abschaltung beginnt ab 0 Uhr. Anschließend wirdin den Umstiegsregionen bis 12 Uhr zeitversetzt das erweiterte DVB-T2HD-Programmbouquet aufgeschaltet.Zum Empfang des vollständigen Programmangebots muss jeder DVB-T2HD-Haushalt am 29. März 2017 ab 12 Uhr am Empfangsgerät einenSendersuchlauf durchführen. Dies gilt auch für die Fernsehzuschauer,die bereits DVB-T2 HD empfangen. Gründe hierfür sind die neuhinzukommenden TV-Programme und Kanalwechsel.Ab dem 29. März 2017, 12 Uhr, sind rund 40 öffentlich-rechtlicheund private HD-Programme über DVB-T2 HD in den Ballungsräumen mitentsprechenden Geräten empfangbar. Zum Empfang der meisten privatenProgramme ist zusätzlich das kostenpflichtige Programmpaket "freenetTV" erforderlich. Die Kosten für die öffentlich-rechtlichen Programmewerden aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt.Senderstandorte, die am 29. März 2017 noch nicht auf DVB-T2 HDumgestellt werden, senden bis zu deren Um-/Abschaltung weiterhin dieProgramme in DVB-T.Weitere Informationen zur neuen Technik stehen unterwww.DVB-T2HD.de zur Verfügung.Pressekontakt:Projektbüro DVB-T2 HD DeutschlandVeit OlischlägerTel. 089/45 11 51 92presse@DVB-T2HD.deOriginal-Content von: Projektb?ro DVB-T2 HD Deutschland, übermittelt durch news aktuell