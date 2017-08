Abschaltung DVB-T2 Senderstandort Langenberg am 24.08.2017

Köln (ots) -Im Rahmen von Wartungsarbeiten und gesetzlichen Prüfungen amSenderstandort Langenberg ist morgen, am 24.08.2017, zwischen 09:05Uhr und 12:00 Uhr, zeitweise der Empfang folgender Sender nichtmöglich:FernsehenKanal 25 Das Erste, arte, ONE, WDR- (Reg.: Dortmund-Essen)Kanal 29 3sat, KIKA, ZDF, zdf_neo, zdf infoKanal 35 tagesschau 24, phoenix , NDR FS NDS, MDR S-Anhalt, SWR- RPKanal 40 RTL, RTL2, Super RTL, VOX, ntv, RTL Nitro, Tele5)Kanal 43 Kabeleins, ProSieben, SIXX, Pro7 MAXX, SAT1, Sat 1 Gold,Sport1Kanal 46 Das Erste, arte, ONE, WDR- (Reg.: Düsseldorf, Duisburg,Wuppertal)Kanal 48 Eurosport1, Disney Channel, N24, DMAX, VIVA-Comedy Central,sky SPORT NEWS, QVC, HSE 24, bibel.TVDiese Abschaltung ist aus Gründen des Personenschutzes notwendig.Pressekontakt:Presse-Kontakt (nicht zur Veröffentlichung bestimmt):Uwe-Jens LindnerWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123uwe-jens.lindner@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell