Abschaffung der privaten Krankenversicherung Mehr Solidarität Andrea Frühauf

Bielefeld (ots) - Seit Jahren fordern SPD und Grüne eine solidarischeBürgerversicherung, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen. DassBauarbeitern, die weniger verdienen und öfters krank sind als Verwaltungsbeamte,die den ganzen Tag im Warmen sitzen, der Eintritt in die private Krankenkasseverwehrt ist, ist höchst ungerecht. Auch chronisch Kranke werden von privatenKrankenkassen erst gar nicht aufgenommen. Sie müssen in der Regel länger aufeine Behandlung warten als Privatpatienten, haben nur Anspruch auf gewöhnlicheLeistungen - und zahlen laut neuer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftungeinen höheren Krankenkassenbeitrag, damit sich Gutverdiener dem Solidarausgleichentziehen können. Die große Mehrheit der Versicherten würde von einerEinheitsversicherung profitieren. Selbst der Ärztemangel in ländlichen Regionenoder in Stadtteilen mit sozialen Brennpunkten würde damit womöglich abgemildert.Denn Städte mit hohem Privatpatienten-Anteil sind für Ärzte lukrativer. Dass miteiner Einheitsversicherung der medizinische Fortschritt aufgehalten wird, mussnicht zwangsläufig die Folge sein. Würden die Beiträge für die GKV-Mitgliedernicht gesenkt, sondern stattdessen in die Forschung investiert, hätten am Endealle etwas davon.