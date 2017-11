Abschaffung der US-GreenCard-Lotterie? (FOTO)

Berlin (ots) -US-Präsident Donald Trump fordert auf Twitter die Abschaffung derjährlichen GreenCard-Lotterie. Seine Reaktion wurde durch denAnschlag in New York am 31. Oktober hervorgerufen, da der Attentäterüber diese Verlosung in die USA gelangt sei. Droht dem einzigartigenGesetz nun das Aus?Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in New York hat sicherneut die Diskussion um eine grundlegende US-Einwanderungsreformentfacht. Präsident Trump forderte am 02.11.2017 zum ersten Mal ganzkonkret die Abschaffung der GreenCard-Verlosung, und dies "so schnellwie möglich", wie es aus dem Weißen Haus heißt. StattEinwanderungsvisa per Zufall zu vergeben, strebt Trump die Einführungeines leistungsbasierten Punkteeinwanderungssystems an. PräsidentTrump ist zwar nicht der erste Präsident, der die Lotterie abschaffenwill, aber seine Bestrebungen, diese zu stoppen, sind so konkret wienie zuvor."Die diesjährige Lotterie ist bereits in vollem Gange und nichtvon Präsident Trumps Abschaffungsplänen gefährdet. Doch die Anmeldungläuft nur noch bis zum 22. November 2017! Ob es eine erneuteGreenCard-Verlosung im nächsten Jahr geben wird, ist äußerstungewiss" erklärt Holger Zimmermann, staatlich zugelassenerAuswandererberater und Geschäftsführer der The American Dream - USGreenCard Service GmbH.Bei der "Diversity Visa Lottery" handelt es sich um ein weltweiteinzigartiges Programm der US-Regierung, bei dem jedes Jahr 55.000GreenCards verlost werden. Die Gewinner erhalten eine dauerhafteArbeits- und Aufenthaltserlaubnis für die USA, die ein Leben langgilt - auch nach der Amtszeit eines US-Präsidenten. DieGreenCard-Lotterie wurde einst ins Leben gerufen, um die kulturelleVielfalt der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten und hat seit über20 Jahren unzähligen qualifizierten und amerikabegeistertenEinwanderern ein Leben in Amerika ermöglicht, darunter über 30.000Deutschen.Eine GreenCard kann zwar auch durch die Arbeitsstelle oderFamilienzusammenführung beantragt werden, doch für die meistenPersonen ist die Teilnahme an der GreenCard-Verlosung der einzigeWeg, um in den USA arbeiten oder sich dort sogar niederlassen zukönnen.Anmeldung und Beratung zur diesjährigen Lotterie unterwww.americandream.de.Hintergrundinformationen zur Trump-GreenCard-Thematik unterwww.americandream.de/erhoehte-gewinnchancen-dank-trumpPressekontakt:Katarina StrehoberMarketing ManagerThe American Dream - US GreenCard Service GmbHDanckelmannstr. 914059 Berlin | GermanyTel.: +49 30-3982040-63Fax: +49 30-3982040-10ks@americandream.dewww.americandream.deOriginal-Content von: The American Dream, übermittelt durch news aktuell