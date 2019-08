Abschaffung des Soli: Paritätischer kritisiert Pläne von Finanzminister Scholz und fordert steuerpolitischen Kurswechsel

Berlin (ots) - Als kurzsichtig und in der Sache völligunverständlich kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband diePläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur fast komplettenAbschaffung des Solidaritätszuschlags ohne Kompensation. Der Verbandfordert eine solidarische steuerliche Gegenfinanzierung.Ohne Gegenfinanzierung gingen dem Haushalt durch diese Maßnahmerund zehn Milliarden Euro verloren, die dringend für dieInfrastruktur in Deutschland gebraucht werden, warnt derParitätische. "Schon jetzt gibt es einen milliardenschwerenInvestitionsstau, sei es im Kita-Bereich, der Pflege oder derMobilität. Auch die großen gesellschaftlichen Probleme unserer Zeitwie die steigende Altersarmut oder die wachsende Wohnungsnot lösensich nicht zum Nulltarif", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführerdes Paritätischen Gesamtverbands. Vor diesem Hintergrund sei esüberhaupt nicht nachvollziehbar, wie die Koalition auf zehn bis zwölfMilliarden Euro pro Jahr verzichten könne.Der Paritätische bewertet die Pläne darüber hinaus auch alssozialpolitisch kontraproduktiv. Geringverdiener*innen undHartz-IV-Beziehende gingen bei diesem Steuergeschenk völlig leer aus;im Ergebnis würden die Armen noch weiter abgehängt. "Es ist eineSteuerpolitik, die den ohnehin erodierenden Zusammenhalt dieserGesellschaft weiter gefährdet. Nicht nur sozial, sondern auchregional ist Deutschland ein tief gespaltenes Land. In diesen Zeitenbraucht es mehr statt weniger Solidarität", so Schneider.Der Verband fordert nicht nur eine volle Kompensation derEinnahmeausfälle durch Abschaffung des Solis, sondern einengrundsätzlichen Kurswechsel hin zu einer solidarischen Steuer- undFinanzpolitik. Notwendig sei eine stärkere Heranziehung hoherEinkommen sowie großer Vermögen und Erbschaften, um den Sozialstaatnachhaltig zu finanzieren.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell