Abschaffung der Kita-Gebühren in Berlin - Freibier für alle?

München (ots) - Zum 1. August schafft das Land Berlin sämtlicheGebühren für Kindertagesstätten und Tagesmütter ab. Für dieBayernpartei ist es ein Skandal, dass Nehmerländer, deren Etats zueinem erheblichen Teil aus Transferleistungen bestehen,Sozialleistungen verteilen, die sich die Geberländer nicht leistenwollen.Auch wenn es für die Menschen in Berlin sicherlich sehr angenehmist, so zeigt die Abschaffung der Kita-Gebühren in Berlin denalltäglichen Irrsinn der Bundesrepublik: Ein kleiner Stadtstaat wieBerlin ist auf 4,2 Mrd. EUR aus dem Topf des Länderfinanzausgleichsangewiesen und beschenkt seine Bürger mit kostenloserKinderbetreuung. In Bayern hingegen, das mit seinen 13 Mio.Einwohnern knapp 5,9 Mrd. EUR in den Länderfinanzausgleich einzahlt,müssen die Bürger weiter bezahlen.Letztendlich zahlt die bayerische Bevölkerung aufgrund derverschiedenen Transfersysteme also nicht mehr nur Betreuungsgebührenfür die eigenen Kinder, sondern auch für die Kinder Berliner Eltern.Für den Bayernpartei-Vorsitzenden Florian Weber ist das einUnding: "Diese für die Bundesrepublik so typische"Freibier-für-alle"-Politik ist der Hauptgrund dafür, dass Berlin einsolches Fass ohne Boden ist und wohl auch in Zukunft bleiben wird.Der Berliner Senat hat sich offensichtlich - seitdem sich derWestteil als "Vorposten der freien Welt" vom Rest der Republikgroßzügig hat alimentieren lassen - daran gewöhnt, dass jemandanderes die Zeche für die eigene Ausgabefreudigkeit bezahlt.Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht hier nicht umkostenlose Kinderbetreuung als solche. Die Bayernpartei möchte abereinen Zustand herbeiführen, in dem wir Bayern nicht mehr das Gefühlhaben müssen, über den Tisch gezogen zu werden. Wir wollen, dass esuns egal sein kann, wofür Berlin Gebühren verlangt und wofür nicht.Unser Ziel muss sein, das Verteilungssystem in der Bundesrepublik zuändern und den Landesregierungen Anreize für ein erfolgreichesWirtschaften zu setzen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell