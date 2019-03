Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Diese Show macht Erfinder glücklich. Nach ihren Auftritten in derProSieben-Show "Das Ding des Jahres" (dienstags um 20:15 Uhr) brechenWebseiten zusammen und werden Verkaufsrekorde aufgestellt.- Abgefahren beliebt: Die Erfinder des "GAADI"-Fahrradschlauchs,Gabriel Petrovan aus Mönchengladbach und Dana Fischer aus Erkelenz(NRW), freuen sich über 132.000 Besucher auf ihrer Webseitewww.gaadi.de in weniger als 24 Stunden. Ein gutes Omen fürs Finale?- Das gefällt nicht nur den Juroren um REWE-Chefeinkäufer Hans-JürgenMoog: Mehr als 2.500 Backformen gingen bei "Wunderform" von RalfScheel und Marc Elsen (Wuppertal) in drei Tagen nach TV-Ausstrahlungwww.coox.de über den Online-Ladentisch.- Ein Hoch auf den "Pinch A Log" (www.pinchalog.de): Die AachenerDarren Obrigkeit und Daniela Hoeller-Obrigkeit haben bei denProSieben-Zuschauern mit ihrer Tragehilfe für Holz und Baumstämmevoll ins Schwarze getroffen: "In den ersten 14 Stunden nach derSendung haben wir mehr verkauft als den ganzen Herbst und Winterinsgesamt", verraten die Erfinder.- Besonders schnell waren die Fans der Hundetransportbox "Tami": Fast11.000 Seitenaufrufe verbuchte die Internetseitewww.sportvibrations-dogbox.com in den Minuten nach dem TV-Auftrittvon Erfinder Ernstfried Prade (Kinsau, Bayern).Die vierte Ausgabe "Das Ding des Jahres" mit zehn Erfindungen -vom innovativen Schleifgerät bis hin zu "Scheuklappen" für dasGroßraumbüro - läuft am Dienstag, 12. März 2019, um 20:15 Uhr aufProSieben. Welche geniale Idee wählt das Publikum dieses Mal insFinale?Und das sind die Erfinder in der vierten Ausgabe von "Das Ding desJahres": Timo Horl (31) und Otmar Horl (62) aus Freiburg, KarinSannemüller (48) und Annika Sannemüller (22) aus Hamburg, HannesGrebin (38) aus Berlin, Marc Wenzinger (25) und Niklas Roth (20) ausUnandingen (Baden-Württemberg), Dietmar Michael Krone (52) ausDüsseldorf, Peter Hamm (55) und Barbara Hark (66) aus Gütersloh(NRW), Armin Harecker (73) aus Isen (Bayern), Bernd Alex (56) aus demChiemgau (Bayern), Markus Bauer (52) aus München, Ralf Reitmeier (56)aus Delmenhorst (NRW)Tickets für das Finale am 26. März in Köln gibt es unterhttps://brainpool-tickets.de/."Das Ding des Jahres" immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSiebenFotos sowie alle wichtigen Infos zur Show unterhttp://presse.prosieben.de/DDDJ19.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell