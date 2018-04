Absatz von Zigaretten im 1. Quartal 2018 rückläufig

Wiesbaden (ots) - Im ersten Quartal 2018 wurden in Deutschland 6,8% weniger Zigaretten versteuert als im ersten Quartal 2017. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging auch dieMenge des versteuerten Feinschnitts (- 6,9 %) sowie der Absatz vonPfeifentabak (- 22,3 %) zurück. Zum Pfeifentabak gehören auchWasserpfeifentabak und neuartige Pfeifentabakprodukte. Bei Zigarrenund Zigarillos stieg der Absatz dagegen an: Im Vergleich zumVorjahresquartal gab es ein Plus von 11,2 %.Insgesamt wurden im ersten Quartal 2018 Tabakwaren im Wert von 5,9Milliarden Euro versteuert. Das waren rund 0,3 Milliarden Euro oder4,7 % weniger als im ersten Quartal 2017.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Petra Martin,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell