Absatz von Tabakwaren 2019: 0,3 % mehr Zigaretten versteuert als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) -- Seit 1991 hat sich die Menge der versteuerten Zigaretten fasthalbiert- Absatz aller anderen Tabakwaren stieg seit 1991 deutlich- Absatz von Pfeifentabak stieg allein von 2018 bis 2019 um knapp einViertelIm Jahr 2019 wurden in Deutschland 0,3 % mehr Zigaretten versteuert als im Jahr2018. Während der Zigarettenabsatz nur geringfügig stieg, hielt der starkeAufwärtstrend beim Absatz von Pfeifentabak an: Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, stieg die Menge des versteuerten Pfeifentabaks, zudem auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für sogenannte elektrischeTabakerhitzer zählen, im Vorjahresvergleich um 24,5 %. Dagegen nahm der Absatzvon Zigarren und Zigarillos um 12,1 % ab, die Menge des versteuertenFeinschnitts sank um 2,0 %. Insgesamt wurden 2019 Tabakwaren im Wert von 27,4Milliarden Euro versteuert. Das waren rund 1,1 Milliarden Euro oder 4,0 % mehrals 2018.Menge der versteuerten Zigaretten seit 1991 fast halbiertIm Dezember 2019 hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, das Bewerbenvon Tabakwaren weiter einzudämmen. Wann und wie, das wird derzeit nochdiskutiert. Zuletzt war im Jahr 2007 die Tabakwerbung in Printmedien sowie imInternet verboten worden. Die Regierungskoalition plant aktuell unter anderemein Verbot von Tabakwerbung auf Plakatwänden und an Haltestellen. Ein Blick aufdie langfristige Entwicklung der versteuerten Tabakwaren zeigt, dass derZigarettenabsatz seit 1991 von 146,5 Milliarden Stück um fast die Hälfte auf74,6 Milliarden Stück im Jahr 2019 sank.Im Gegensatz dazu stiegen die versteuerten Verkaufswerte für Zigaretten aufgrundvon Tabaksteuer- und Preiserhöhungen im gleichen Zeitraum um 41,5 % auf 22,5Milliarden Euro. Die letzten fünf Steuererhöhungen wurden in den Jahren 2011 bis2015 umgesetzt. Davor hatte der Gesetzgeber im Zeitraum von 2002 bis 2005 infünf Schritten die Steuer auf Zigaretten erhöht.Absatz von Pfeifentabak seit 1991 um mehr als das Dreifache gestiegenDer Absatz aller anderen Tabakwaren ist hingegen seit 1991 deutlich nach obengeklettert. Der Absatz von Zigarren und Zigarillos hat sich fast verdoppelt, erstieg von 1,4 Milliarden um 94,7 % auf 2,6 Milliarden Stück. Die Menge desversteuerten Feinschnitts stieg um 57,0 % auf 23 813 Tonnen. Der Absatz vonPfeifentabak, hierzu zählen auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte fürelektrische Tabakerhitzer, stieg um mehr als das Dreifache auf 4 150 Tonnen imJahr 2019.Methodische Hinweise Wichtige Maßnahmen des Gesetzgebers zur Eindämmung desZigarettenkonsums:- Sponsoring-Verbot (August 1999): Verbot des Sponsorings vonRundfunk- und Fernsehsendungen durch Zigarettenhersteller- "Rauchen ist tödlich" (2003): Warnhinweise aufZigarettenpackungen werden vergrößert; 30 % der Vorderseite und40 % der Rückseite- Abgaberegelungen (Juli 2004): Verbot der kostenlosen Abgabe vonZigaretten durch Händler- Tabakwerbeverbote (Dezember 2006): Verbot von Werbung inPrintmedien oder im Internet sowie Sponsoring vonVeranstaltungen mit grenzüberschreitender Wirkung,Werbeeinschränkungen im Kino- EU-Tabakproduktregulierung (20. Mai 2016): Kombinierte Bild- undText-Warnhinweise bedecken 65 % der Fläche von Vorder- undRückseite und 50 % der Seitenflächen der VerpackungZeitpunkte von Tabaksteuererhöhungen (Steuer je Zigarette inPfennig/Cent)- 1. Mai 1989 (6,18 Pfennig je Stück)- 1. März 1992 (8,3 Pfennig je Stück)- 1. Juni 1998 (9,22 Pfennig je Stück)- 1. Dezember 2000 (9,69 Pfennig / 4,95 Cent je Stück)- 1. November 2001 (9,97 Pfennig / 5,10 Cent je Stück)Phasen 2002-2005- 1. Januar 2002 (5,59 Cent je Stück)- 1. Januar 2003 (6,17 Cent je Stück)- 1. März 2004 (6,85 Cent je Stück)- 1. Dezember 2004 (7,56 Cent je Stück)- 1. September 2005 (8,27 Cent je Stück)Phasen 2011-2015- 1. Mai 2011 (9,08 Cent je Stück)- 1. Januar 2012 (9,26 Cent je Stück)- 1. Januar 2013 (9,44 Cent je Stück)- 1. Januar 2014 (9,63 Cent je Stück)- 1. Januar 2015 (9,82 Cent je Stück)Weitere Informationen- Finanzen und Steuern, Reihe 9.1.1 "Absatz von Tabakwaren"- Versteuerung von Tabakwaren (73411-0001) in der DatenbankGENESIS-Online (Daten ab 1991)Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Verbrauchsteuern,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 33,www.destatis.de/kontakt