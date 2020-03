Absatz von Alkopops drastisch zurückgegangen

Düsseldorf (ots) - Die Steuereinnahmen durch Alkopops sind in den vergangenen 15Jahren um etwa 90 Prozent gesunken. Das geht aus der Antwort der Bundesregierungauf eine FDP-Anfrage hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)vorliegt. Demnach verdiente der Fiskus am Absatz solcher Mischgetränke ausLimonade und Spirituosen, die insgesamt einen geringen Alkoholanteil aufweisen,im vergangenen Jahr eine Million Euro. 2005 waren es noch 9,6 Millionen Eurogewesen. Aus den stark rückläufigen Einnahmen lasse sich der Rückschluss ziehen,dass der Absatz von Alkopops in diesem Zeitraum erheblich zurückgegangen sei,teilte das Bundesfinanzministerium in seiner Antwort mit. "Der vermuteteRückgang bei den Alkopops ist erfreulich, ob dies jedoch auf die Steuerzurückzuführen ist, darf bezweifelt werden", sagte FDP-Haushaltsexpertin KatjaHessel. 2004 hatte die Regierung die Steuer eingeführt, um den Konsum dereinstigen Modegetränke durch Jugendliche zu bremsen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4539079OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell