Absatz intelligenter Sensoren verdoppelt sich von 2015 bis 2020 auf 30 Milliarden Stück - Preisverfall belastet aber die Sensorindustrie (FOTO)

München (ots) -- Neue Roland Berger-Studie: Automatisierte Fahrzeuge, Internet derDinge und Industrie 4.0 führen zur hohen Nachfrage nachintelligenten Sensoren- Anzahl der verkauften Sensoren steigt im Schnitt um 17 Prozent proJahr- Preis pro Einheit fällt aber um 8 Prozent jährlich- Preisverfall und zunehmende Konkurrenz erhöhen Druck auf dieAnbieter - neue Marktstrategien sind erforderlichMünchen, Februar 2017: Die Nachfrage nach intelligenten Sensorenwächst seit Jahren. So spielen die Sensoren zum Beispiel in derAutomobilindustrie eine Schlüsselrolle. Dort werden sie für dieElektrifizierung des Antriebsstranges, das autonome Fahren und dieVernetzung der Fahrzeuge benötigt. Aber auch für das Internet derDinge, Industrie 4.0 und in anderen Anwendungsfeldern, wie modernenSystemen zur Gesundheitskontrolle, sind intelligente Sensorenunverzichtbar: Sie sammeln Daten und vernetzen sich, Maschinen undRoboter selbstständig miteinander. Dies ermöglicht eine ständigeAnlagenüberwachung und optimierte Prozesse.Dank der hohen Nachfrage wächst so das Absatzvolumen vonintelligenten Sensoren jährlich um 17 Prozent: Zwischen 2015 und 2020wird sich deshalb die Zahl der verkauften Einheiten voraussichtlichauf 30 Milliarden verdoppeln. Durch die zunehmende Konkurrenz imMarkt und die wachsenden Nachfrage nach günstigen Produkteninsbesondere im Bereich Konsumelektronik wächst aber gleichzeitig derKostendruck auf die Hersteller. So sinkt der Preis, den sie für eineeinzelne Sensoreinheit auf dem Markt erhalten, im Schnitt jährlich um8 Prozent. Zwischen 2010 und 2020 wird sich ihr Preis voraussichtlichhalbieren. Ein Trend, der die Sensorindustrie zum Handeln zwingt, sodie Roland Berger-Experten in ihrer neuen Studie "Smart strategiesfor smart sensors"."Durch den Preisverfall geraten die Senosrhersteller und ihreGeschäftsmodelle zunehmend unter Druck", warnt Michael Alexander,Partner von Roland Berger. "Um weiterhin profitabel zu sein, müssendie Unternehmen eine strategische Neuausrichtung prüfen und ihrGeschäftsmodell an das neue Marktumfeld anpassen."Sensorindustrie: drei Strategien für drei Idealtypen vonHerstellern Im Rahmen ihrer Analyse identifizieren die RolandBerger-Experten drei Idealtypen von Sensorherstellern:- Die Messtechnik-Spezialisten: Ihr Fokus liegt auf derHerstellung einzelner Sensoren, die sich durch Präzision undQualität der Messergebnisse auszeichnen.Messtechnik-Spezialisten sind meist reine Zulieferer und sinddem Kostendruck ihrer Kunden daher besonders ausgeliefert.- Die Technologieführer für lokale Analysen: Sie entwickelnganzheitliche Lösungen mit mehreren vernetzten Sensoren. IhreSysteme analysieren und verarbeiten Datenströme und werden alskomplette Einheit zur Weiterverarbeitung an den Kundengeliefert.- Die digitalen Innovatoren: Sie sammeln und analysieren sehrgroße Datenmengen aus eigenen und fremden Netzwerken undintegrieren unterschiedliche Systeme. Ihre Sensoren sind Teilvon größeren Plattformen oder auch von eigenen Lösungen, mitdenen sie oft direkt den Endkunden ansprechen."Grundsätzlich werden alle drei Idealtypen von Sensorherstellernauch in Zukunft profitabel arbeiten können", erklärt MichaelAlexander. "Wichtig ist, dass die Unternehmen ihre Ausgangspositionverstehen und ihre neue Strategie für die Zukunft entsprechenausarbeiten".Dabei kommen drei mögliche Strategien in Frage:- "Analog Now": An dieser Strategie sollten sich Unternehmenausrichten, die ihre Zukunft als Messtechnik-Spezialist sehen.Anbieter sollten aufgrund des Kostendrucks höhereProduktionsvolumina und standardisierte Sensoren anstreben.- "Smart Plug & Play": Mit dieser Strategie können sichSensorhersteller als Technologieführer für lokaleAnalysefähigkeit aufstellen. Dafür sollten sie über Systemeverfügen, die Messdaten mit intelligenten Softwarealgorithmenkombinieren. So können die angebotenen Systeme Datenvorverarbeiten und verfügen im besten Fall sogar überselbstlernende Fähigkeiten, z.B. mittels "Deep Learning".Gleichzeitig sollten Sensorenhersteller den Markt nach neuenApplikationsmöglichkeiten sondieren. Ist ihre Lösung auf andereBereiche übertragbar, könnten sie ihre Systeme mit leichtenAnpassungen diversifizieren.- "Sensor Fusion": Damit können Sensorhersteller als digitaleInnovatoren Komplettlösungen anbieten. Dabei sollten sie in derLage sein, große Datensätze aus verschiedensten Messdatenquellenzu erheben und in vernetzten Rechnersystemen bis hin zur Cloudzu bearbeiten. Standardisierte Plattformen können hier helfen,Kosten zu senken und Produkte massentauglicher zu gestalten."Die drei Idealtypen und die dazugehörige Strategie sind keinfestes Korsett", betont allerdings Michael Alexander. "Sie dienenvielmehr als Leitlinien, die individuell auf das jeweiligeUnternehmen angepasst werden müssen." Wichtig sei, dass dieSensorhersteller frühzeitig handeln, bevor der Kostendruck und derWettbewerb zu groß werden: "Wenn die aktuelle Positionierung keinenProfit mehr verspricht, ist eine strategische Neuausrichtungüberfällig."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Tobias EsslingerRoland BergerPressestelleTel.: +49 89 9230-8483E-Mail: Tobias.Esslinger@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell