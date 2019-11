Absatz an Pflanzenschutzmitteln ging 2018 deutlich zurück / Neue BVL-Statistik widerlegt gängiges Vorurteil, Landwirte setzten immer mehr Spritzmittel ein

Frankfurt/Main (ots) - Im vergangenen Jahr ist die Menge der in Deutschland inden Markt gebrachten Pflanzenschutzmittel auf den niedrigsten Stand seit überzehn Jahren gesunken. Der Absatz (ohne inerte Gase) sank im Vergleich zumVorjahr um knapp 15 Prozent auf 29 583 Tonnen Wirkstoff (2017, ohne inerte Gase:34 583 Tonnen), wie aus der jetzt veröffentlichten amtlichen Statistik desBundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hervorgeht.Der Rückgang spiegelt sich auch im Umsatz der im Industrieverband Agrar e. V.(IVA) organsierten Unternehmen der deutschen Pflanzenschutz-Industrie wider, derim selben Zeitraum um 7,4 Prozent zurückging."Die neue Absatz-Statistik entkräftet das häufig zu hörende Vorurteil, unsereLandwirte spritzten immer mehr Pflanzenschutzmittel. Durch Witterungseinflüsseoder veränderten Schädlingsdruck kann es von Jahr zu Jahr zu Schwankungen beider Absatzmenge kommen, aber es gibt keine Belege für einen ansteigenden Trend",erklärte IVA-Geschäftsführer Martin May.Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland (PDF):http://ots.de/328ppMDer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 54Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzienund Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovativeProdukte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell