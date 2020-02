Absage: Werder Bremen Pressekonferenz, Freitag,28.02.2020, 13.00 Uhr

Bremen (ots) - Die für Freitag, 28.02.2020, um 13.00 Uhr angesetztePressekonferenz im wohninvest WESERSTADION vor dem Heimspiel gegen EintrachtFrankfurt (z.Z. Sonntag, 01.03.2020, 18.00 Uhr) wird abgesagt, da die DFL nochkeine Entscheidung zur Spielansetzung vorgenommen hat. Ein anderer möglicherMedientermin wird nach der Bekanntgabe der Entscheidung durch die DFLkurzfristig mitgeteilt.Pressekontakt:SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Str. 1 cMichael Rudolph, Direktor Kommunikationinfo@werder.deTelefon: 0421/434590Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52353/4533400OTS: Werder Bremen GmbH & Co KG aAOriginal-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell