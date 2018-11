Abris verkauft Kopernikus Technology, Serbiens zweitgrößter Kabel-TV- und Breitbandservicedienstleister, nach 22 Monaten Wartezeit

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Abris Capital Partners, führender mittelständischerPrivate-Equity-Vermögensverwalter für Zentral- und Osteuropa, hat100% seiner Anteile an seinem serbischen Portfolio-Unternehmen,Kopernikus Technology, an Telekom Serbia verkauft. Die Transaktionwurde am 1. November 2018 unterzeichnet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg )Ende 2016 erwarb Abris CEE Mid-Market Fund III eineMehrheitsbeteiligung an Kopernikus Technology. Seither hat dasUnternehmen intensiv in Ausbau und Servicequalität investiert. Vordem Verkauf an Telekom Serbia war Kopernikus Technology als führenderKonsolidierer für Serbiens Kabelbranche tätig, nachdem über 20kleinere Kabel-TV-Dienstleister übernommen und erfolgreich integriertwerden konnten.Milorad An?elic von Abris Capital Partners:"Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit unseremMitgesellschafter Srdan Milovanovic konnten wir das bereitsbestehende Managementteam stärken und mit Fachwissen im BereichUnternehmensführung zur aktiven Unterstützung des Managementsbeitragen. Wir legen großen Wert auf das Implementieren unsererStrategie, in Glasfaserinfrastruktur und Digitalisierung zuinvestieren, um unseren Kunden das attraktivste Content-Angebot unddie qualitativ hochwertigsten Dienstleistungen auf dem Markt bietenkönnen. In weniger als zwei Jahren seit unserer Investition konnteKopernikus durch eine Kombination aus organischem Wachstum undUnternehmenskäufen seinen Abonnentenbestand um mehr als 25%erweitern. Wir sind hocherfreut, dass ein Unternehmen von TelekomSerbias Größenordnung und Ruf den Wert von Kopernikus Technology zuschätzen weiß", fasst Milorad An?elic zusammen, Partner bei AbrisCapital Partners.Predrag ?ulibrk, CEO von Telekom Serbia, bemerkt:"Telekom Serbia gilt als führender Telekommunikationsdienstleisterder Region und Kopernikus ist der zweitgrößte Kabel-TV- undBreitbanddienstleister Serbiens mit einem qualitativ hochwertigenKabelnetzwerk sowie einer Glasfaserinfrastruktur - Vorzüge, die wiräußerst wertschätzen. Diese Übernahme lässt uns unseren Kundenstammerweitern und unsere geographische Präsenz auf einem unsererKernmärkte ausdehnen, wo wir als größter Konsolidierer tätig sind."Srdjan Milovanovic von Kopernikus Technology fügt hinzu:"Gemeinsam mit Abris Capital Partners konnten wir dieMarktposition von Kopernikus Technology als zweitgrößtes Unternehmenfestigen, indem wir kontinuierlich in unser Netzwerk und in dieQualität unseres Dienstleistungsangebots investieren. Es freut mich,dass der von uns gemeinsam erbrachte Mehrwert das Interesse einesKäufers vom Format und Ruf wie Telekom Serbia geweckt hat. MitZuversicht behaupte ich, dass sie sowohl den Entwicklungsprozess desUnternehmens als auch den der Dienstleistungsqualität vorantreibenwerden, um auch weiterhin bereits existierende sowie zukünftigeKunden zufriedenstellen zu können."Pressekontakt:Monika Olczakm.olczak@abris-capital.com+48664008187Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuell