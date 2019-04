Abris verkauft CheMeS, ein führendes Unternehmen für Druckerzeugnisse mit Spezialisierung auf der Produktion von selbstklebenden Etiketten und Schrumpfschläuchen

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Am 17. April 2019 verkaufteAbris Capital Partners seine Mehrheitsanteile an CheMeS an InnovaCapital. Während der letzten dreieinhalb Jahre im Eigentum von Abrisfand eine intensive Entwicklung statt. Das Unternehmen machtesignifikante Investitionen in die Produktionsinfrastruktur und-technik, drang in bislang unerschlossene Märkte vor und gewann neueKunden.Abris CEE Mid-Market Fund II investierte im Jahr 2015 in CheMeSund erwarb einen Mehrheitsanteil an dem Geschäft. Während derHaltedauer wurde zusammen mit Maciej Szperlinski, Gründer und CEO desUnternehmens, ein ehrgeiziges Investmentprogramm durchgeführt. Diesesenthielt neben signifikanten Kapitalausgaben auch die Einführungeines neuen Produkts, laminierter Schläuche, sowie Investitionen indie Professionalisierung der Organisation und die Stärkung desManagementteams. Ein Ergebnis davon war eine deutliche Steigerung desUmsatzes und der Betriebskapazität, was die Position als anerkannterMarktteilnehmer in der Etikettenbranche weiter stärkte. Derzeitzählen börsennotierte und mittelständische FMCG-Unternehmen aus ganzEuropa aus Branchen wie Kosmetika, Körperpflegeprodukte,Nahrungsmittelproduktion und Logistik zu den Kunden des Unternehmens."Wir sind sehr zufrieden darüber, wie wir die ehrgeizigenEntwicklungspläne eines polnischen Familienunternehmens, das seit 25Jahren auf dem Markt ist, unterstützt haben. Zusammen mit MaciejSzperlinski und dem Führungsteam haben wir die zu Beginn derZusammenarbeit gesteckten Geschäftsziele erreicht. Wir sind stolz,das Steuerrad jetzt an einen neuen Eigentümer weiterzugeben, der dieweitere dynamische Entwicklung unterstützen kann.", resümierte EdgarKolesnik, Investment Director bei Abris Capital Partners Ltd.Da Kaufvertrag wurde vorbehaltlich der betrieblichen undkartellbehördlichen Genehmigung unterzeichnet.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpgPressekontakt:Monika Olczakm.olczak@abris-capital.com+48664008187Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuell