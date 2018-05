Abris schließt Akquisition von Velvet CARE ab, dem größten Hersteller von Papierhygieneprodukten in Polen

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Am 28. Mai 2018 akquirierte VLET Holdings S. a. r. l., einTochterunternehmen von Abris CEE Mid-Market Fund III LP, einem vonAbris Capital Partners Ltd. verwaltetenPrivate-Equity-Vermögensverwalter, eine Mehrheitsbeteiligung anVelvet CARE Sp. z o.o. Die Transaktion wurde auch vom polnischen Amtfür Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (UOKiK) abgesegnet.Velvet CARE ist Polens führender Markenhersteller vonpapierbasierten persönlichen Hygieneprodukten (darunterTaschentücher, Toilettenpapier und Küchentücher) und Inhaber derrenommierten polnischen Marke "Velvet". Velvet CARE ist in Polen seit20 Jahren erfolgreich im Geschäft und hat einen bei der polnischenBevölkerung einen Markenerkennungswert von beeindruckenden 96 %.Die Übergabe der Kontrolle über Velvet CARE an den neuenAktieninhaber wurde nun abgeschlossen. Die Änderung verbessert dieweitere Beschleunigung des schnellen Unternehmenswachstums,einschließlich einer internationalen Expansion nach Zentral- undOsteuropa. Velvet CARE wurde im August 2013 gegründet, wobei derUrsprung des Unternehmens im Jahr 1897 liegt. In diesem Jahr wurdedie Papiermühle in Klucze errichtet, wo der Hauptproduktionsstandortüber 120 Jahre lang angesiedelt war. Der Name Velvet, die Marke derpapierbasierten Hygieneprodukte, wurde 1997 zum 100-jährigenBetriebsjubiläum ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Marke Velvetzum Branchenführer unter den Papierprodukten herangewachsen und istheute die beliebteste Taschentuchmarke in Polen."Wir freuen uns, dass wir in weniger als drei Monaten nachUnterzeichnung des Vertrags die Akquisition von Velvet CAREerfolgreich abschließen konnten. Unser Vorgehen bei dieserInvestition spiegelt unsere langfristige Investmentstrategie wieder,Velvet CARE zum führenden Hersteller in Europa zu machen. Wir sindüberzeugt, dass wir dieses Ziel in wenig Jahren erreichen, indem wirmit dem äußerst erfahrenen Management-Team von Velvet CAREzusammenarbeiten, so Pawel Gierynski, Managing Partner von AbrisCapital Partners.Artur Pielak, Vorstandsvorsitzender von Velvet CARE Sp. Z. o. o.meinte hierzu: "Eines unserer Kernprinzipien, das uns in Fleisch undBlut übergegangen ist, ist der Einsatz für schnellesGeschäftswachstum und das Erreichen unserer ehrgeizigen Ziele. Daherschätzen wir die große Verantwortung bei der Auswahl derGeschäftspartner, die uns dabei helfen können, diese Ziele zuerreichen. Mit Beginn dieses neuen Kapitels in unsererFirmengeschichte mit Abris Capital Partners als neuem Partner, dessenGeschäftsphilosophie wir teilen, sehen wir uns auf einem guten Weg inRichtung internationale Expansion. Hierzu werden wir interessanteUnternehmen in unserer Region akquirieren und sowohl in Polen alsauch in den westeuropäischen Märkten nachhaltig weiter wachsen."Abris Capital PartnersAbris Capital Partners ist ein unabhängigerPrivate-Equity-Vermögensverwalter, der in Mittel- und Osteuropainvestiert. Seit der Gründung 2007 konnte Abris durch Investoren einkumulatives Investitionsvolumen von beinahe 1,3 Milliarden Eurosichern, das ausschließlich für Möglichkeiten im Bereich desmittleren Marktsegments in CEE-Staaten vorgesehen war.Seit 2007 haben Abris-Fonds mehr als 20 Investitionen in Polen undanderen CEE-Staaten getätigt.Pressekontakt:Monika Olczakm.olczak@abris-capital.com+48-664-00-8187Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuell