Abris investiert in polnischen Anbieter von E-Commerce-Lieferlösungen

Warschau (ots/PRNewswire) - Abris, führender Private-Equity-Investor in Mitteleuropa, unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Mehrheit an ApaczkaMavason Limited, Tochtergesellschaft des Fonds Abris CEE Mid-Market III LP, der von Abris Capital Partners Ltd. verwaltet wird, hat mit dem Fonds 21 Concordia und seinen Gründern eine Vereinbarung über den Erwerb der Aktienmehrheit an R2G Polska Sp. z o. o. unterzeichnet. Das Unternehmen ist unter der Marke Apaczka tätig und ist der größte Anbieter von E-Commerce-Lieferlösungen in Polen. Die Transaktion unterliegt dem Standard-Genehmigungsverfahren des polnischen Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz (UOKiK).Apaczka hat seinen Hauptsitz in Warschau und fungiert als Technologieplattform und Integrator. Es bietet umfassende Versanddienstleistungen für E-Commerce-Shops sowie KMU- und SOHO (Small Office / Home Office)-Kunden. Es unterstützt seine Unternehmenskunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts und bietet professionelle Werkzeuge, die die tägliche Logistik erleichtern. In den letzten Zehn Jahren kumulierte das Unternehmen fast 30 Millionen Sendungen für über 160.000 Kunden. Der Umsatz stieg in den vergangenen Jahren stetig und betrug im Jahr 2019 30 Mio. EUR.Abris verfügt über umfangreiche Erfahrung im Kurier- und Logistiksektor. Er hat erfolgreich in das polnische E-Commerce-Logistikunternehmen Siódemka und den rumänischen Kurierdienstleister Urgent Cargus investiert. Beide konnten eine führende Marktposition erwerben, indem sie die wachsenden Bedürfnisse der Kunden im E-Commerce-Sektor angesprochen haben.Es ist zu erwarten, dass Apaczka vom anhaltenden Wachstum der Ausgaben für E-Commerce weltweit profitieren wird. Prognosen zufolge werden die Online-Ausgaben in Polen, die in den letzten zwei Jahrzehnten stets stark und beständig gestiegen sind, auch in den kommenden Jahren wachsen. Dieser Trend verstärkte sich im Jahr 2020 durch die Coronavirus-Pandemie weiter und der Markt verzeichnete einen Anstieg um 35 % gegenüber dem Vorjahr.Edgar Kolesnik, Partner bei Abris Capital Partners, kommentierte:"Apaczka liegt voll und ganz im globalen Trend: Die E-Commerce-Ausgaben steigen und die Nachfrage nach Lieferdiensten wächst. Wir erkennen ein großes Potenzial für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem aktuellen erfahrenen Management-Team unsere ehrgeizigen Pläne sowohl in Bezug auf organisches Wachstum als auch in Bezug auf Akquisitionen umsetzen können."Grzegorz Iwaniuk, Mitbegründer und Präsident von R2G, kommentierte:"Unsere aktuelle Strategie ist es unseren Marktanteil zu erhöhen und unsere Führungsposition zu stärken. Darüber hinaus planen wir, mit der Unterstützung von Abris neue Lösungen für E-Commerce-Unternehmen zu entwickeln und zu implementieren und so das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. Wir streben ebenfalls an, mit der Plattform apaczka.pl neue Marktsegmente zu erreichen."Marek Modecki, Managing Partner von 21 Concordia, fügte hinzu:"Wir freuen uns, dass die Direktion von Apaczka einen neuen Partner gefunden hat, mit dem sie ihr dynamisches Wachstum fortsetzen kann und der es ihr dank seiner weitreichenden Präsenz in Mitteleuropa ermöglicht, das Geschäftsmodell von Apaczka auf neuen Märkten zu replizieren."HINWEIS FÜR DIE REDAKTION:Abris Capital Partners (https://abris-capital.com/)Abris Capital Partners ist eine führende unabhängige Verwaltungsgesellschaft für Private-Equity-Fonds, die schwerpunktmäßig im mittleren Marktsegment in den wichtigsten Staaten Mitteleuropas investiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Abris sich zum Ziel gemacht, die erfolgreichsten und dynamischsten mittelständischen Unternehmen in Mitteleuropa zu identifizieren und Partnerschaften mit ihnen einzugehen. Durch den Kapitalzufluss und die Managementerfahrung profitieren die Partner sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene. Abris kann ein kumulatives Investitionsvolumen von fast EUR 1,3 Milliarden aufweisen, welches sich aus Zuwendungen vieler führenden globalen Investitionsinstitutionen zusammensetzt, darunter betriebliche und öffentliche Pensionspläne, Finanzinstitutionen, Dachfonds und US-Universitätsstiftungsfonds. Abris hat einen langfristigen Anlagehorizont und strebt in der Regel Transaktionen an, bei denen es eine Mehrheits- oder Alleineigentümerposition erwerben kann. Die typische finanzielle Beteiligung von Abris an Einzelfirmen lag zwischen 30 und 75 Mio. EUR, wobei bei Bedarf größere Beteiligungen zur Verfügung stehen. Das Beratungsgeschäft von Abris arbeitet mit Regionalteams in Warschau und Bukarest.Apaczka (https://www.apaczka.pl/en/)R2G Polska Sp. z o.o. ist u.a. Eigentümer des Dienstes apaczka.pl und ein bewährter Anbieter von E-Commerce-Zustellungslösungen. Das Unternehmen ist seit über 11 Jahren auf dem E-Commerce-Markt tätig. Es unterstützt seine Unternehmenskunden bei der Entwicklung ihres Geschäfts und bietet professionelle Werkzeuge, die die tägliche Logistik erleichtern. Dem Service apaczka.pl vertrauen über 160.000 Kunden, hauptsächlich E-Commerce-Unternehmen und SOHO / KMU-Unternehmer, mit einem Versandvolumen von fast 30 Millionen Sendungen. Die Plattform apaczka.pl bietet ihren Kunden Zugang zu umfassenden Logistikdienstleistungen, da sie die Dienstleistungen aller größten Kurierunternehmen anbietet, die auf dem polnischen Markt tätig sind. Das Unternehmen bietet auch die modernsten technologischen Tools für ein effizientes Logistikmanagement in der E-Commerce-Branche an und integriert über 50 Store-Plattformen.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1308514/Edgar_Kolesnik__Partner_at_Abris.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1308513/Abris_Capital_Partners_Logo.jpgPressekontakt:WEITERE INFORMATIONEN - Hydra Strategy (für Abris Capital)Sam BartonSam.Barton@HydraStrategy.co.uk+44 (0)7380 961 549Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuell