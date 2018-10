Abris investiert in CADM Automotive, das größte Ingenieur- und Konstruktionsbüro in Polen

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -CADM Holdings Ltd., eine Tochtergesellschaft des von AbrisCapital Partners Ltd. verwalteten Abris CEE Mid-Market Fund III LP,hat am 30. Oktober 2018 einen Vertrag über den Erwerb einerMehrheitsbeteiligung an CADM Automotive Sp. z o.o. unterzeichnet,einem schnell wachsenden Konstruktionsbüro mit Sitz in Krakau, dasIngenieurdienstleistungen für führende Hersteller in den SegmentenAutomotive, Eisenbahn und Luftfahrt erbringt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/777375/Michal_Laska_and_Wojciech_Jezierski.jpg )CADM Automotive ist ein schnell wachsendes Konstruktionsbüro, dassich auf die Entwicklung sowohl einzelner Komponenten als auch ganzerModule und Systeme für den Automobilsektor spezialisiert und häufigmit der Durchführung und Koordination multinationaler Projektebetraut ist. Das Unternehmen erstellt des Weiteren Entwürfe für denSchienenverkehrssektor und steigt derzeit in das maritime Segment undin den Bereich Medizin ein. Die von CADM Automotive ausgeführtenProjekte zeichnen sich durch die Verknüpfung von kundenspezifischenBedürfnissen mit den entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungenseines Ingenieurteams aus.Das Unternehmen, das im Sommer 2012 vom heutigen CEO Michal Laskaund einem Geschäftspartner gegründet wurde, beschäftigt aktuell 200Mitarbeiter, und zwar zum Großteil hochqualifizierte Designer undIngenieure, die technische Fachhochschulen und Universitäten in Polenabsolviert haben. Das schnell wachsende Jungunternehmen konnte in nursechs Jahren mehr als 60 Kunden in Europa, den USA, China und Japangewinnen, zu denen führende Unternehmen der Automobilindustrie wiez.B. Bentley, Porsche, Jaguar, VW, BMW und Tesla einschließlich derersten Entwürfe von Elektrofahrzeugen zählen."Wir haben uns mit CADM Automotive fest im anspruchsvollenglobalen Automobilmarkt etabliert. Aber wir haben Lust auf nochmehr - mehr Kunden, weitere renommierte Marken und weitereinteressante und ambitionierte Projekte. Wir wollen noch mehr zumglobalen Prozess der Automobilentwicklung beisteuern. Uns treibt derGedanke, dass wir einen echten Einfluss auf die realen Gegebenheitenim Automobilmarkt haben, und in gewissem Sinne, einen echtenEinfluss auf die Förderung von hochwertigem Design. Mein Traum istes, dass Polen eines Tages zu einem weltweit anerkannten Zentrumfür angewandtes Design der Spitzenklasse wird", erklärt Michal Laska,CEO von CADM Automotive."CADM Automotive ist ein Beispiel für den globalen Erfolg einespolnischen Unternehmens, das in einer Marktnische tätig ist und sichdurch seine Innovationskraft ausgezeichnet hat. Wichtig ist dabei,dass es sich nicht um ein Produktions-, sondern um einDienstleistungsunternehmen handelt, das die globalen Märkte eroberthat, weil es der internationalen Automobilwelt etwas Einzigartigesbieten kann: nämlich das Wissen und das intellektuelle Potenzialseines Teams. Wir bei Abris freuen uns über die Möglichkeit, diesespolnische Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Märkte zuerschließen und namhafte Kunden zu gewinnen und unseren Beitragdazu zu leisten, Engineering und Design aus Polen international zufördern", kommentiert Wojciech Jezierski, Partner bei Abris CapitalPartners.CADM Automotive ist die sechste Investition, die von Abris imRahmen der im Herbst 2017 für seinen dritten Fonds überinternationale Anleger aufgenommenen 500 Millionen Euro zurUnterstützung und Entwicklung interessanter Geschäftsprojekte inPolen und Mittel- und Osteuropa getätigt wurde.Pressekontakt:Monika Olczakm.olczak@abris-capital.com+48664008187Original-Content von: Abris Capital Partners, übermittelt durch news aktuell