Berlin (ots) -Nach vier Jahren Pause wird die Saga um Hexen und Zaubererabenteuerlich fortgesetzt: Am 27. April erscheint Band Nr. 6 aus derReihe Walt Disney Lustiges Taschenbuch Collection "Kampf derZauberer" im Handel.Es könnte für Mickymagos Mannen so schön sein in der nach massivenmagischen Revolutionen neu geordneten Welt. Erzfeind Phantomagus istvermeintlich endgültig auf eine Insel verbannt, die unentrinnbarzwischen den Dimensionen wandelt. Man könnte also als einstigerMegamagier, mehrfacher Weltretter und Botschafter des ehrwürdigenMeisters Nereus einfach mal den allseitigen Respekt genießen. Mankönnte ihn ausnutzen, um als Botschafter des Guten zusammen mit dentreuen Gefährten Goofimistos und Don Uck unbekannte Gegenden zukartieren, bei Bedarf Frieden zu bringen, Völker zu vereinen. Dochplötzlich tauchen doch die Bösewichte aus der Zwischenwelt auf... umdie loszuwerden hilft nur ein Zauberwort für Mickymagos Mannen unddas ist "Freundschaft"- 9 neue magische Episoden beweisen es!Aufgepasst: Ab dem 2. Mai legt Egmont Ehapa Media auch die LTBVorgänger dieser Reihe druckfrisch auf. Dann gibt es alle 6 Bände ineiner exklusiven hochwertigen Sammel-Box im Handel (ISBN:78-3-8413-4051-1 - Euro 48,00).Walt Disney Lustiges Taschenbuch LTB "Collection 6 Kampf derZauberer - Feuer und Eis" erscheint ab dem 27.04.2018 im Handel, beiEgmont Ehapa (EUR 7,99) und im Egmont Shop:https://www.egmont-shop.de/ltb-collectionFür Rezensions- oder Verlosungsexemplare wenden Sie sich gerne an:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell